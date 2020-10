REGGIO EMILIA – Finalmente Domenica c’è e si vede! In autunno la rassegna di incontri domenicali al Teatro Valli torna con grandi nomi come Stefano Mancuso, Alessandro Barbero, Roberto Saviano e non solo. E una novità: alcuni appuntamenti saranno trasmessi in streaming. Si comincia domenica 4 ottobre al Ridotto del Teatro Valli, con Pietro Del Soldà, in dialogo con Ivan Levrini su “Sulle ali degli amici” (Marsilio).

A

Riparte Finalmente Domenica con Pietro Del Sodà

per il quale gli è stato assegnato il premio Flaiano 2018, voce di Tutta la città ne parla, il programma di Rai Radio3 che approfondisce ogni giorno un tema d’attualità, Del Soldà ci accompagna nell’incontro con filosofi e poeti, visioni e voci che ci fanno ripensare il mondo come un campo di gioco, in cui rispondere al nostro bisogno di senso e diventare migliori insieme agli amici.

Il solito post Covid ha costretto a ripensare le modalità di svolgimento della rassegna, da sempre curata dai Teatri, che quest’autunno conterà sei appuntamenti. Sarà tutto su prenotazione. Da mercoledì 30 settembre è possibile prenotare, a biglietteria@iteatri.re.it il biglietto, gratuito, per l’incontro con Del Soldà e per quello successivo del 18 ottobre con il filosofo della scienza, Mauro Dorato su L’istante presente nella fisica e nella nostra esperienza del tempo.

Da venerdì 9 ottobre saranno acquistabili su www.iteatri.re.it, al prezzo simbolico di 3 euro, gli incontri che si svolgeranno in sala Grande del Valli: 25 ottobre, ore 11, Stefano Mancuso con La pianta del mondo (Laterza); 29 novembre, ore 11, Alessandro Barbero con Dante (Laterza); 12 dicembre, ore 17.00 Roberto Saviano Gridalo (Bompiani).

Prenotabile gratuitamente via mail a biglietteria@iteatri.re.it, sempre dal giorno 9, l’appuntamento del 15 novembre, ore 11, Ridotto del Teatro Valli con Emanuele Arciuli e La bellezza della Nuova Musica (Dedalo).

I tre incontri che si svolgeranno al Ridotto, quest’anno con una capienza limitata, saranno trasmessi in diretta streaming, grazie alla collaborazione con Edunova-Università di Modena e Reggio Emilia, su www.iteatri.re.it e sulla pagina fb dei Teatri.

Durante gli appuntamenti di Finalmente Domenica sarà sempre aperto il bookshop, mentre il bar sarà aperto solo in occasione dei tre appuntamenti in Sala Grande (25 ottobre, 29 novembre, 12 dicembre).