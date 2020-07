ReState: musica, danza e cinema

REGGIO EMILIA – Ecco il programma del ReState di oggi venerdì 10 luglio:

Chiostri di San Pietro, via Emilia San Pietro 44/C

Danza ai Chiostri a cura di Fondazione Nazionale della Danza / Aterballetto, ore 21.30, 1 Meter Closer

Videocreazione coreografica in quarantena. Coreografia: danzatori in collaborazione con Diego Tortelli. Riprese: danzatori in collaborazione con Valeria Civardi. Regia: Valeria Civardi e Diego Tortelli. Composizione originale: Federico Bigonzetti. Con il sostegno di Collezione Maramotti. Proiezione su grande schermo e incontro con gli artisti.

Biglietto unico: 5 euro. Prevendita biglietti obbligatoria (La sera degli spettacoli in loco non sarà attiva alcuna biglietteria) su www.iteatri.re.it oppure presso Biglietteria Fondazione I Teatri (lunedì, martedì, mercoledì, giovedì: 9.30 alle 12.30 mercoledì anche dalle 17 alle 19). In caso di maltempo lo spettacolo verrà annullato ed il biglietto rimborsato. L’apertura dei luoghi è prevista 30’ prima dell’inizio dello spettacolo. Info: 0522.458811 centralino/0522.458854 lunedì e martedì dalle 13 alle 15, biglietteria@iteatri.re.it.

Chiostri di San Domenico – Chiostro di Morris, via Dante Alighieri, ore 19

MUSICÆ CIVITAS – I concerti estivi dell’Istituto Superiore di Studi Musicali di Reggio Emilia e Castelnovo ne’ Monti “Peri-Merulo” per la città

Beethovene e Brahms, due geni a confronto. Con: Miriam Scala (clarinetto), Igor Prospero Macrì (violoncello), Camilla Curti (pianofrote), Niccolò Venturi (clarinetto), Sofia Volpiana (violoncello), Luca orlandini (pianoforte). Musiche di J. Brahms e L. van Beethoven.

Ingresso gratuito esclusivamente su prenotazione online e limitato ai posti disponibili. Prenotazione posti e informazioni: portineriaperi@comune.re.it – 0522 456771. In caso di maltempo i concerti si svolgeranno alla Sala delle Carrozze.

Spazio Gerra – Orti di Santa Chiara piazza XXV Aprile, 2 ore 21.30 Vola alta parola a cura di Guido Monti. Trent’anni e più di poesia di Alberto Bertoni, in dialogo con Roberto Alperoli e Guido Monti, presenta il suo libro Poesie 1980-2014 (Aragno editore). Scritture al tempo del Covid, intervento poetico di Ildo Cigarini, tratto dal suo ultimo libro Separazioni (Corsiero Editore).

Cortile del teatro Orologio, via Massenet, ore 21.30 #Trovarsi a cura del Centro Teatrale MaMiMò e del centro sociale Orologio

Lady Grey (con le luci sempre più fioche) di Will Eno, con Alice Giroldini, regia Marco Maccieri, produzione MaMiMò.Secondo testo della trilogia di Will Eno, che tratta i temi dell’esistenza e del profondo significato delle nostre vite, Lady Grey gioca a sovvertire la morale comune e ad abbattere il politically correct. È una satira provocatoria che cerca di restituire un senso di autenticità ad ogni singolo spettatore presente in sala; è richiesta d’aiuto e proposta d’aiuto, un lamento gentile, confessione e relazione, è essere nel momento, insieme a qualcuno. Per info e prenotazione biglietti: 0522 383178, biglietteria@ teatropiccolorologio.com , www.2020.mamimo.it . In caso di pioggia l’evento andrà in scena al Teatro Piccolo Orologio e in diretta streaming.

Facebook, Youtube, Twitter ore 17, Oggetti all’orecchio 12 microstorie per 12 oggetti da raccolte inedite di Attilio Marchesini, per dare voce e musica alle collezioni dei Musei. Voce: Laura Pazzaglia/MA-Làpro; concept e coordinamento artistico: Maria A. Listur/MA-Làpro.

Palazzo dei Musei, Chiostro dei marmi romani, via Spallanzani, ore 21

Avventure sopra e sottoterra, a cura dei volontari NatiperLeggere e della Biblioteca Santa Croce.

Viaggi e scoperte tra archeologia ed esplorazioni. Letture animate per bambini dai 4 ai 7 anni. Le storie più avvincenti per sognare di essere esploratori, archeologi, viaggiatori, e vivere mille avventure sopra e sottoterra. Iniziativa a ingresso gratuito. Prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti

Info e prenotazioni: 0522.456816 martedì-sabato ore 9-12 e 21-22.30, domenica e festivi 21-22.30. In caso di maltempo l’evento sarà annullato.