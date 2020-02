Reggio Emilia, torna lo Sbaracco day di Cna

REGGIO EMILIA – Nel centro storico di Reggio Emilia torna l’ottava edizione dello Sbaracco Day di Cna sabato 29 febbraio. Cna ha deciso di concerto con il Comune di confermare la manifestazione, in linea con le disposizioni emesse dalla Regione Emilia-Romagna nei giorni scorsi per quanto riguarda gli eventi e le attività aperte al pubblico.

“E’ giusto aiutare il commercio e il centro storico a ritornare un po’ alla volta alla normalità – afferma Dino Spallanzani, presidente Cna Commercio – lo shopping non è l’antidoto al coronavirus, certo, però potrà aiutare le persone a distrarsi un attimo, fare qualche acquisto e portare un po’ di movimento nei negozi, che da qualche giorno stanno accusando pesantemente il contraccolpo dell’emergenza sanitaria. Dobbiamo ridare fiducia a operatori e cittadini in un centro abitato dove alberghi, bar, negozi e ristoranti sono aperti ed in funzione. Visti i presupposti di inizio settimana, è già un grande traguardo riuscire a fare l’evento e auspichiamo sia una boccata d’ossigeno per l’economia e il morale della città”.

I negozi aderenti esporranno fuori la merce di fine stagione, ci saranno i banchetti davanti alle vetrine con i prodotti in promozione di ogni tipo: abbigliamento uomo, donna, bimbo, calzature, profumerie, ma anche erboristeria, casalinghi, articoli regalo, ottica, profumeria, biancheria e arredamento, elettrodomestici, bigiotteria e accessori, gastronomia.