Reggia di Rivalta, arriva il circo di Dinamico Festival

REGGIO EMILIA – Sabato 18 e domenica 19, alle 21,30, alla Reggia di Rivalta l’appuntamento con il circo di Dinamico Festival! A cura di Dinamica Associazione, andrà in scena sabato e in replica domenica, “We only drink Champagne”, un cabaret di circo. Linee orizzontali, verticali e oblique si incrociano tra suolo e soffitto… Lo spazio che resta lo occupa il circo. Metafora di uno spazio radicale dove, la parola “circo” è l’unica costante possibile. Il paesaggio cambia, si trasforma ad ogni scena, oltrepassando la frontiera della zona di confort e scoprendo nuove prospettive.

Chi parte è lo stesso che arriverà alla fine del viaggio? Una storia che non è proprio una storia, certo non ha nessuna morale, né rivendicazione. Il filo del racconto è stato perso dall’inizio. Ma c’è un grido, il grido di una generazione. L’eco di chi siamo e chi vogliamo diventare. Finché alla fine, nell’ultima luce in fondo a destra, l’idea di una realtà diversa e razionale sbiadisce gradualmente, il sogno si dissolve lasciando tutto, per un attimo di tempo. Nel vuoto. Benvenuti al circo.

Info: ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria: presso lo IAT Reggio Emilia (via Farini 1/a), o telefonicamente allo 0522.456469, o via mail su: iat@comune.re.it