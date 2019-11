Pornografia vegetale e Pentesilea Ultras

REGGIO EMILIA – CollettivO CineticO, il gruppo che nasce nel 2007 come fucina di sperimentazione performativa negli interstizi tra teatro e arte visiva, si presenta al festival Aperto con un doppio appuntamento.

Venerdì 22 (replica sabato 23 novembre), ore 19.00, al Ridotto del Valli “Spin Off.”, nuova creazione firmata da Francesca Pennini, qui presentata in una prima forma di studio: nasce come costola di Sylphidarium, aprendo un’altra e inaspettata direzione, voragine intima che si divarica dietro alle scapole di uno dei cento personaggi che si succedono in scena. Spin Off è una ricerca dedicata al mondo vegetale, al movimento delle piante ma ancora di più alla complessità del loro pensiero, ed è una delle tappe del progetto “Esercizi di pornografia vegetale”,

CollettivO CineticO torna anche sabato 23 novembre, ore 22.00, Teatro Cavallerizza con Pentesilea Ultras, primo studio, che vede CollettivO CineticO nel segno coreografico di Enzo Cosimi, proseguendo così i Dialoghi con altri autori, iniziato l’anno passato con l’immaginifico Impatiens Noli Tangere dell’israeliano Sharon Fridman.

CollettivO CineticO, nella forma di rete flessibile di artisti e ricercatori, indaga lo statuto ontologico dell’evento performativo discutendone meccanismi e regole. Attorno alla direzione artistica e alla regia di Francesca Pennini viene di volta in volta riformulato il rapporto di ruoli, relazioni e presenze in una continua riconfigurazione del tessuto umano dei lavori rendendo cinetica la struttura stessa della compagnia.