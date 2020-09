Polveriera, arriva il Circo Paniko

REGGIO EMILIA – La rassegna Dinamicose organizzata da Dinamica Associazione continua con l’evento forse più atteso per i fans del festival di circo contemporaneo di Reggio Emilia che quest’anno, per le problematiche legate al Corona Virus, ha trasformato la decima edizione in una lunga serie di appuntamenti da luglio a settembre, in vari punti della città. Dal 17 al 20 settembre, negli spazi esterni de La Polveriera, arriva il tendone del Circo Paniko con il nuovo spettacolo della compagnia, la Panikommedia.

“Siamo particolarmente orgogliosi di essere riusciti, nonostante le difficoltà enormi di quest’anno, a portare una tenda a Reggio Emilia – ha dichiarato Elena Burani, direttore artistico del Dinamico. In particolare siamo felici che, in questo decimo anno così complicato, siano con noi gli artisti del Circo Paniko che, di fatto, hanno contribuito a far nascere il Dinamico Festival nel 2011, alla prima edizione. Quello tra Dinamico e Paniko è un sodalizio importante, e ci è sembrato un segnale forte esserci, nonostante tutto, ed esserci insieme, per riportare l’arte circense sotto al tendone, qui a Reggio Emilia. Ringraziamo anche la Polveriera che ci ha creduto insieme a noi”.

Il Paniko porta in città Panikommedia, liberamente e ironicamente tratta dalla Divina Commedia. Uno spettacolo dove l’aspetto attoriale e comico si lega all’acrobatica, creando un teatro in movimento, rigorosamente musicato dal vivo. Il folle viaggio di Dante porterà gli spettatori a incontrare dottori senza parecchi lunedì, professori esauriti e barboni che nessuno ricorda, gioiose drag queen e uomini talmente pigri da non potersi infilare nemmeno le pantofole. Un viaggio irrequieto e surreale, che non lascerà un minuto di respiro a chi deciderà di accompagnare il Sommo nei gironi della follia.

Gli spettacoli sono previsti dal 17 al 20 settembre (giovedì 17 ore 20.30 / venerdì 18 ore 21 / sabato 19 ore 21 / domenica 20 ore 20.30) sotto la tenda del Paniko, presso gli spazi esterni de La Polveriera. Viste le direttive di sicurezza vigenti la prenotazione è obbligatoria al numero 333.6298118. L’ingresso è a offerta libera (ma consapevole). Lo spettacolo è consigliato dai 5 anni in su.

DinamiCOSE è organizzato da Dinamico Festival con il sostegno di MIBACT e Regione Emilia Romagna. Gli eventi 2020 sono realizzati in collaborazione con Comune di Reggio Emilia, Fondazione Palazzo Magnani, Fondazione I Teatri, Acer, La Polveriera e con il contributo di Iren, Conad, Coopservice e Ecor.