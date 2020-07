Pitecus, la pungente ironia di Rezza e Mastrella

REGGIO EMILIA – Coppia artistica ineguagliabile del panorama teatrale contemporaneo, premiata con il Leone d’Oro alla carriera alla Biennale di Venezia nel 2018, Antonio Rezza e Flavia Mastrella, portano ai Chiostri di San Pietro mercoledì 15 luglio (ore 21.30), Pitecus, a cura della Fondazione I Teatri (che lo aveva programmato e poi dovuto annullare lo scorso maggio causa emergenza Covid), nell’ambito di Restate in collaborazione con Palazzo Magnani.

Pitecus racconta storie di tanti personaggi, un andirivieni di gente che vive in un microcosmo disordinato: stracci di realtà si susseguono senza filo conduttore, sublimi cattiverie rendono comici ed aggressivi anche argomenti delicati. Non esistono rappresentazioni positive, ognuno si accontenta, tutti si sentono vittime, lavorano per nascondersi, comprano sentimenti e dignità, non amano, creano piattume e disservizio.

I personaggi sono brutti somaticamente ed interiormente, sprigionano qualunquismo a pieni pori, sprofondano nell’anonimato ma, grazie al loro narcisismo, sono convinti di essere originali, contemporanei e, nei casi più sfacciati, avanguardisti. Parlano un dialetto misto, sono molto colorati, si muovono nervosi e, attraverso la recitazione, assumono forme mitiche e caricaturali, quasi fumettistiche.

Antonio Rezza e Flavia Mastrella calcano le scene dal 1987: insieme, lui performer-autore e lei artista-autrice, hanno sempre firmato a quattro mani l’ideazione e il progetto artistico di spettacoli divertenti e terribili, anarchici e surreali.

Visite guidate

Mercoledì 15 luglio tornano anche le visite guidate al Teatro Municipale Valli, dalle 16 alle 22 con prenotazione obbligatoria. Con le visite, tornano anche gli aperitivi sotto il portico, a cura di Er Pizzicagnolo di Cacio & Pepe. Chi lo vorrà (anche senza prenotazione e se vi sono ancora posti disponibili) potrà sperimentare un piccolo aperitivo “alla romana”, gustandosi nel contempo una visuale del tutto inedita sulla piazza dei Teatri.

Spettacolo ai Chiostri: 5 euro

Visite al Teatro Municipale Valli: 5 euro (euro 10 con aperitivo)

Prevendita obbligatoria online e c/o Biglietteria Fondazione I Teatri (lunedì, martedì, mercoledì, giovedì: 9.30 alle 12.30 mercoledì anche dalle 17 alle 19)