Parco del Popolo, torna il Dinamico Festival

REGGIO EMILIA – La nona edizione del Dinamico festival di Reggio Emilia, il festival internazionale dedicato a circo contemporaneo, arte e teatro di strada, si terrà dal 5 all’8 settembre 2019 nel Parco del Popolo di Reggio Emilia. Un’edizione complessa, resa possibile da una campagna di crowdfunding che negli scorsi mesi ha chiesto ai cittadini di aiutare gli organizzatori a mantenere in vita il festival. La campagna, conclusasi lo scorso 31 agosto, ha visto raggiunto e superato l’obiettivo di raccolta fondi di 10.000 euro.

Quest’anno al Dinamico sono previsti ben 67 appuntamenti in 4 giorni, tra spettacoli sottotenda e all’aperto, laboratori, concerti e incontri, negli spazi dei Giardini Pubblici e all’interno del teatro Cavallerizza. La collaborazione con la Fondazione Teatri ha permesso anche quest’anno di portare al Dinamico spettacoli di circo contemporanei nati e sviluppati per la sala teatrale, in programma alla Cavallerizza, dando la possibilità al pubblico di sperimentare linguaggi e atmosfere diverse.

Grande attenzione per il circo italiano, che vede nel Dinamico un “porto sicuro” e un momento di prova importante davanti ad un pubblico sempre più curioso e preparato: tra gli spettacoli italiani una nuova creazione firmata Magda Clan, “Sic Transit,” le due anteprime di “Piume” ed “Evanescente”, nonché la prima di “Granelli”, per terminare con l’affermatissimo “Johann Sebastian Bach”.

Quest’anno il Dinamico ha puntato molto anche sull’internazionale, e in particolare su compagnie e artisti catalani, come Los Galindos, Eia e l’affermatissimo Leandre, reduce da un enorme successo di pubblico al festival di Avignone. Dalla Francia ci raggiungeranno poi gli LPM con Piti Peta Hofen, i Soralino con l’acclamato Inbox e gli MPTA con Santa Madera (quest’ultimo nell’ambito di Festival Aperto).

Dal Belgio infine, Hoopelai e Le Collectif A Sens Unique. Grande varietà anche dal punto di vista musicale, con un totale di 7 concerti e dj set, che vedranno esibirsi sul palco esterno Pietro Casarini e i Savana Funk, Zaraf, Esagram. Gimmigiamma, Bob Corn e After C.

Oltre ai 4 giorni di festival l’esperienza del Dinamico continuerà durante tutti i week end di settembre con il FuoriDinamico, la serie di iniziative legate al mondo del circo contemporaneo al di fuori del festival al Parco del Popolo. Dopo la presenza di Magda Clan e Side a maggio negli spazi della Polveriera, il “FuoriDinamico” continua nei week end di settembre grazie a una collaborazione con il Teatro Piccolo Orologio e Mamimò per le date del 15 e 22 settembre e con Festival Aperto e Aerballetto per le date del 27 e 28 settembre in Fonderia.

Il programma