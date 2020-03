Palazzo Magnani, mostre riaperte al pubblico

REGGIO EMILIA – A partire dal 3 marzo le mostre organizzate dalla Fondazione Palazzo Magnani “Ritratto di giovane donna del Correggio” ai Chiostri di San Pietro e “What a wonderful world. La lunga storia dell’Ornamento tra arte e natura” allestita in due sedi, Palazzo Magnani e Chiostri di San Pietro, saranno riaperte al pubblico con i consueti orari (dal martedì al venerdì 10-13 / 15-19; sabato e domenica orario continuato 10-19).

I visitatori potranno quindi approfittare dell’ultima settimana di apertura per ammirare uno dei capolavori del Rinascimento italiano, prestito eccezionale del Museo dell’Ermitage di San Pietroburgo, che con i suoi misteri e il suo impareggiabile valore ha già accolto più di ottomila visitatori e poi What a wonderful world, la mostra che con oltre duecento opere propone un viaggio meraviglioso attraverso i secoli per comprendere quanto la Decorazione e l’Ornamento ci accompagnino fin dalle origini dell’umanità stessa.

La Fondazione seguirà pedissequamente le disposizioni del decreto del 1° marzo, dando così la possibilità al pubblico di cogliere l’opportunità per visitare le esposizioni, ma adottando tutte le misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone.

L’ingresso sarà, infatti, contingentato per garantire ai visitatori la possibilità di rispettare la distanza tra le persone, come dai provvedimenti relativi all’emergenza sanitaria in atto e nel rispetto delle prescrizioni fornite.

Sono, inoltre, annullati tutti gli eventi e le visite guidate previste in quest’ultima settimana, quindi è cancellato sia l’evento di Andy Bluvertigo che sabato 7 marzo si sarebbe esibito in una performance musicale che la visita accompagnata dal curatore Claudio Franzoni prevista per domenica 8 marzo al Ritratto di giovane donna del Correggio. Ogni aggiornamento verrà fornito attraverso i canali web e social.