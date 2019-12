“Ottanta!”, un film sulla vita di Romano Prodi

REGGIO EMILIA – Verrà proiettato al cinema Rosebud questa sera alle 20,30, a ingresso gratuito, il film “Ottanta!” un lungometraggio in cui Romano Prodi, fondatore dell’Ulivo, già Presidente del Consiglio e della Commissione Europea, ripercorre le tappe salienti della sua carriera, del suo impegno politico, e svela alcuni lati del suo privato, fra gli anni giovanili, le esperienze scolastiche e il legame con la famiglia, da sempre molto solido.

Il film sarà presentato in sala dai registi Grignaffini e Conversano, mentre al termine della proiezione ci sarà spazio per un dibattito fra il professor Prodi e il sindaco di Reggio Emilia, Luca Vecchi.

“Ottanta!”, documentario/intervista, realizzato in occasione degli 80 anni di Romano Prodi, ripercorre frammenti della sua vita attraverso un dialogo sincero tra sé e sé, intessuto di ricordi, riflessioni, ripensamenti. Un dialogo che consente di addentrarsi, da una prospettiva inedita, in molte scene di vita pubblica (dalla Presidenza del Consiglio a quella della Commissione Europea) e privata (la casa delle vacanze, i maestri, il matrimonio, le amicizie).

In questo viaggio nel tempo, mosso dalla consapevolezza di aver fatto parte di “una generazione fortunata”, particolare rilievo assumono gli anni della formazione, in cui attraverso le relazioni familiari e sociali e la disposizione al condividere, al “fare insieme” come regola costitutiva del vivere, maturano i valori più profondi di Romano Prodi. Quelli che lo porteranno a concepire l’insegnamento come missione, la professione di economista come impegno civile e la politica come passione, esperienza e competenza.