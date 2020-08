Notti di stelle e magia, ecco dove

REGGIO EMILIA – Prende il via una serie di appuntamenti dedicati al cielo stellato delle vacanze. A Castelnovo Monti laboratori per bambini, passeggiate notturne e un corso di fotografia sono le attività programmate nei prossimi giorni in ambito del progetto di educazione ambientale “Casa delle Stelle”, patrocinato dal Comune di Castelnovo e svolto in collaborazione con il Centro “Don Bosco” e il “Rifugio della Pietra”. Il primo appuntamento è per sabato 8 agosto con un laboratorio on-line dedicato alle stelle, costellazioni e pianeti della stagione estiva.

Si proseguirà il 13 e il 16 con un corso di fotografia che avrà come tema la ripresa paesaggistica notturna, e alla vigilia di Ferragosto è prevista una “passeggiata stellare” presso la Pietra di Bismantova. Bambini, famiglie, escursionisti e fotografi potranno così trascorrere una vacanza tra le stelle guidati da Pierluigi Giacobazzi, divulgatore scientifico, astrofotografo e guida ambientale escursionistica, e Rosetta Toni, appassionata esperta di arti figurative. Per maggiori informazioni e iscrizioni si può consultare il sito web www.casadellestelle.com o scrivere direttamente a info@casadellestelle.com.

Ad Arceto di Scandiano mascherina obbligatoria per tutti, naso all’insù per quello che è il periodo tradizionalmente più ricco di avvistamenti dell’, e tanti eventi per grandi e piccini martedì 11 agosto con “Notte di Stelle”. L’evento si svilupperà principalmente nel cortile interno del castello dove sedie e candele e due vpiccoli punti ristoro dove verranno somministrati cibi e bevande rigorosamente porzionati secondo le disposizioni vigenti. Uno per frutta fresca e bibite, l’altro per gnocco fritto e patatine. Presente poi un’area dedicata unicamente all’intrattenimento dei bambini con il mago blu che si esibirà con spettacoli di illusionismo, bolle di sapone e giochi vari per esibizioni a spot ogni 30/40 minuti, in modo da dare la possibilità a tutti di poter partecipare in perfetto distanziamento.

L’evento avrà inizio intorno alle 20 con il dj set denominato “un set con musica dagli anni ’30 agli anni 90. Dalle 21/21.30 (o comunque appena arriva il buio) la serata sarà impreziosita da una piccola conferenza iniziale dedicata al mondo delle stelle e dell’astronomia in collaborazione con l’osservatorio di Iano. Appuntamento per cui è necessario prenotarsi allo 0522 764302/764273.