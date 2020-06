Musicae Civitas, un mese di concerti aperti alla città

REGGIO EMILIA – Dopo una riapertura parziale delle attività didattiche e la ripresa delle sessioni di laurea, al Peri-Merulo riparte la produzione culturale e artistica che da sempre caratterizza l’Istituto. Dal 23 giugno al 24 luglio la rassegna Musicæ Civitas propone dieci concerti serali e all’aperto con prenotazione obbligatoria e in totale sicurezza. Ogni martedì e venerdì alle 19 nel Chiostro di Morris, all’interno del complesso dei Chiostri di San Domenico, allievi e docenti dell’Istituto torneranno ad esibirsi per la città in dieci concerti in un luogo sicuro e la garanzia dell’applicazione delle norme anti Covid-19.

Un calendario messo in piedi a tempo di record grazie ad un grande lavoro di squadra e un’inaspettata risposta all’appello di allievi e docenti. Un chiaro segnale di ripresa di una sorta di normalità: “Dopo solo due settimane dalla riapertura con tutte le dovute precauzioni – spiega il Direttore M° Marco Fiorini – ripartiamo con una proposta culturale per la città recuperando un nome, Musicæ Civitas, di una rassegna di concerti estivi di qualche anno fa che sottolinea il legame tra l’Istituto e Reggio. Il calendario è molto vario e propone una vera e propria vista a 360 gradi sugli strumenti e la musica studiata all’interno dell’Istituto”.

I concerti di Musicae Civitas 2020 vengono realizzati applicando il protocollo di prevenzione anti Covid 19 stabilito dalle autorità competenti: disinfezione dei luoghi, rilevazione della temperatura corporea all’ingresso tramite termoscanner, utilizzazione obbligatoria della mascherina per ogni spettatore e distanziamento sociale, utilizzazione del gel igienizzante, occupazione del posto assegnato con distanziamento. Potranno partecipare al massimo 50 spettatori che dovranno prenotarsi via mail scrivendo a portineriaperi@comune.re.it o chiamando il numero 0522.456771. In caso di maltempo i concerti si terranno nella Sala della Carrozze, all’interno del complesso espositivo dei Chiostri di San Domenico.

Il programma

Martedì 23 giugno ore 19

“Uno scorcio di Novecento”

Un viaggio nel XX secolo attraverso la letteratura per arpa, chitarra e percussioni

Morgana Rudan arpa

Giorgio Genta chitarra

Gabriele Genta percussioni

Musiche di L. Brouwer, C. Deane, P. Hindemith, N. Rosauro, N. Rota, I. Xenakis

Venerdì 26 giugno ore 19

“Una serata all’opera”

Ensemble di viole dell’Istituto Superiore di Studi Musicali

di Reggio Emilia e Castelnovo ne’ Monti “Achille Peri – Claudio Merulo”

(Pietro Scalvini, Behrang Rassekhi, Serafima Gorscova, Marianna Parcianello, Angelica Cristofari, Francesco Corradini Zini, Dario Carrera, Camilla Meledina, Alice Namio)

Musiche di W. A. Mozart, D. Shostakovich, A. Dvorak, P. Mascagni, S. Joplin, F. Schubert, J. Strauss, G. Puccini, G. Mahler

(Arrangiamenti di B. Rassekhi)

Martedì 30 giugno ore 19

“Croce e delizia… La bellezza dell’animo femminile”

Allieve della classe di Canto di Sonia Ganassi

(Elena Busni, Serena Fazio, Xindan Zhang, Elisa Esposito, Jin Lan, Hou Ming Xi)

Elisa Montipò, Federica Cipolli pianoforte

Musiche di W. A. Mozart, G. Rossini, G. Donizetti, G. Verdi, J. Massenet, G. Menotti, F. Lehar, L. Bernstein, J. Offenbach

Venerdì 3 luglio ore 19

“Trio Lycos”

Alberto Delasa clarinetto, Isacco Burchietti violino,

Valentina Wang pianoforte

Duo violino e violoncello

Elisabetta Delprato violino

Sofia Volpiana violoncello

Musiche di R. Glière, I. Stravinskij, D. Milhaud, F. Poulenc

Martedì 7 luglio ore 19

“Quartetto di violoncelli”

Andrea Cavuoto, Giacomo Grava, Elena Rota, Silvia Lazzarotto

Musiche di F. Grützmacher, G. Sollima, L. Boccherini, I. Stravinsky, A. Vivaldi, A. Glazunov, H. Purcell

Venerdì 10 luglio ore 19

Miriam Scala clarinetto, Igor Prospero Macrì violoncello,

Camilla Curti pianoforte, Niccolò Venturi clarinetto,

Sofia Volpiana violoncello, Luca Orlandini pianoforte

Musiche di J. Brahms, L. van Beethoven

Martedì 14 luglio ore 19

“Espressioni violinistiche”

Alice Bianca Sodi violino

Elisabetta Delprato violino

Mari Fujino pianoforte

Sofia Bertolini violino

Daniele Incerti pianoforte

Musiche di J. S.Bach, J. Brahms, E. Grieg

Venerdì 17 luglio ore 19

Assieme e vicini a Giuseppe, Gioachino, Franz, Wolfgang, ma… a non più di 1 metro!