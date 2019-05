Montecavolo, torna la sagra dal Scarpasoun

QUATTRO CASTELLA (Reggio Emilia) – L’erbazzone tradizionale reggiano sarà il grande protagonista sabato 1 e domenica 2 giugno a Montecavolo di Quattro Castella. Due giorni di festa per celebrare una delle specialità più amate e conosciute della nostra tradizione gastronomica. Giunta alla sua undicesima edizione, la Sagra dal Scarpasoun animerà il paese, da sempre “casa” di Nonna Lea, con mostre, gare, concerti, mercati, spettacoli e tanta buona tavola.

Come per le precedenti edizioni, anche quest’anno alla Sagra dello Scarpasoun l’ingrediente più importante sarà la solidarietà. Il ricavato della manifestazione sarà infatti devoluto in beneficenza: Nonna Lea si schiera ancora con la ricerca medica e offre il suo sostegno al reparto di Nefrologia e Dialisi dell’Ospedale Santa Maria Nuova, a cui sarà devoluto l’incasso della Sagra. Lo scorso anno 15mila euro sono stati donati a sostegno della struttura, con l’obiettivo di cofinanziare le attività di uno specialista nefrologo dedicato al progetto PIRP per la prevenzione dell’insufficienza renale progressiva.

La Sagra dal Scarpasoun debutta sabato sera alle 21 con il taglio dell’erbazzone da guinnes, un erbazzone lungo dieci metri preparato dalle sapienti mani di Luigi Benassi, fondatore di Nonna Lea. Ospite d’onore della serata, uno dei più grandi vignettisti italiani: Sergio Staino, il papà di Bobo, terrà a battesimo l’ottava edizione della Via dell’Umorismo, mostra di fumetti sull’erbazzone a cura di Stella Mei, che anche quest’anno allieterà la manifestazione con tante opere satiriche e i fumettist impegnati a disegnare “live”.

Alle 21.30 è in programma il Tributo a Lucio Dalla di Iskra Menarini. Una serata in cui la storica vocalist del cantautore bolognese – che la definiva «La più grande cantante soul music in Italia» – canterà i brani che hanno accompagnato una collaborazione durata 24 anni e racconterà le storie vissute insieme.

Domenica sarà una giornata di festa dal mattino alla sera. Si parte alle 8 dalla sede di Nonna Lea in via Maresciallo Tito a Montacavolo per la decima edizione della Mini Magnalonga della Nonna, percorso enogastronomico con visite e degustazioni organizzato in collaborazione con Uisp. Dopo una gustosa colazione, i partecipanti si trasferiranno in pullmino al casello La Campola di Vezzano, dove il casaro illustrerà la lavorazione del latte per produrre il Parmigiano Reggiano, con una piccola degustazione. Il gruppo poi partirà alla volta del monte del Gesso fino al fiume Campola.

La camminata, adatta a tutti, proseguirà in direzione di Sedrio snodandosi tra le colline per arrivare all’altra costa di Montecavolo, dove si ammira tutta la pianura a perdita d’occhio. I camminatori scenderanno fino a Salvarano, dove all’azienda agricola Montebaducco faranno conoscenza con gli asinelli e si rifocilleranno con una piccola degustazione di prodotti tipici. Da lì imboccheranno la strada che porta alla Sagra dal Scarpasoun, arrivando a Montecavolo puntuali alle 13.30 per la tradizionale tortellata all’osteria della festa.

Iscrizioni presso Uisp Reggio Emilia 0522 267213 (Maurizio, Federico, Bruna), Nonna Lea 0522 880133 o direttamente alla partenza previa disponibilità. Quota di partecipazione 19 euro (12 euro bambini fino a 10 anni).

Anche per l’edizione 2019 a Montecavolo arriverà il Mercato del contadino in collaborazione con Coldiretti e gli agricoltori di Campagna Amica, che dalle 8.30 di domenica mattina allieterà gli occhi e il palato con frutta e verdura di stagione, prodotti da forno e pasta fresca, vino, miele e tante altre proposte dei produttori del territorio.

Per la gioia dei più piccoli, alle 10.30 e alle 16 la Sagra dal Scarpasoun propone il Mini Erba Chef, corso di cucina per imparare a fare l’erbazzone dedicato ai bambini dai 3 ai 10 anni, che saranno accompagnati nella preparazione dai volontari della Croce Rossa. Ai piccoli cuochi sarà consegnato un attestato di partecipazione e sarà data la possibilità di portare a casa l’erbazzone fatto da loro. Nel pomeriggio (ore 15) la Disfida dell’erbazzone vedrà competere le migliori ricette delle famiglie reggiane e una giuria di esperti – tra i quali per la prima volta ci sarà Luigi Benassi in persona – valuterà l’erbazzone migliore (informazioni e iscrizioni 335 5626508). Il divertimento continua alle 18 con la competizione più attesa dagli amanti delle sfide culinarie estreme: la gara Chi mangia più erbazzone, diventata ormai un cult in tutta la provincia.

Alle 19.30 aperitivo live con la musica dei The Mario’s Pizza alias Valerio Carboni, Jonathan Gasparini e Diego Scaffidi. Alle 21.15 appuntamento con la musica dal vivo dei Killer Queen, la prima tribute band dei Queen in Europa. Nati nel 1995, hanno all’attivo oltre mille concerti tra Italia, Francia, Spagna e Svizzera. Nel 2015 all’Arena di Verona sono stati invitati ad accompagnare Brian May, chitarrista dei Queen, nel suo concerto tributo.

Punti fermi della due giorni saranno lo show cooking con le rezdore di Montecavolo, il laboratorio dell’erbazzone, dove sarà possibile imparare tutti i segreti della preparazione e della cottura, il mercatino artistico, i giochi in piazza e le esibizioni degli sbandieratori di Maestà della Battaglia. Naturalmente non mancheranno i punti ristoro che a tutte le ore sforneranno erbazzone di tutti i tipi e per tutti i gusti, accanto all’Osteria tradizionale aperta tutte le sere e domenica a pranzo.