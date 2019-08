Marras porta l’arte dei sentimenti ai Chiostri di San Pietro

REGGIO EMILIA – Partire dalla moda per mettere in ‘dialogo’ tutti gli altri linguaggi dell’arte. Si tratta di “Mio cuore io sto soffrendo, cosa posso fare per te?”, spettacolo ideato e diretto dallo stilista Antonio Marras che sabato andra’ in scena ai chiostri di San Pietro, a Reggio Emilia. Sedici performer percorreranno in 14 momenti i sentimenti umani, dai sensi di colpa e lo smarrimento fino alla paura attraversando le varie fasi della vita, le storie personali, la ricerca di un’identita’ propria e la memoria infantile malinconica e spaventata.

Ma anche quelli legati all’eta’, alla famiglia, alle feste, alla religione. “Soprattutto paura del cuore al quale siamo asserviti e che decide dei nostri destini, nostro malgrado”, scrive la Fondazione Palazzo Magnani che promuove l’evento insieme a Curare Onlus, il Comune di Reggio Emilia e Farmacie Comunali Riunite nell’ambito del progetto “B come bellezza”. Nella moda Marras tende ad accostare gli opposti: globale-locale, civilizzato-primitivo, maschile-femminile, ricco-povero, vecchio-giovane.

“Innesti che sono ricerca e che si amplificano e moltiplicano nella contaminazione tra arti visive, teatro, cinema, musica, danza”, aggiunge la Fondazione. L’intero incasso della serata sara’ devoluto al progetto Maternita’ Infanzia Reggio Emilia (Mire). I biglietti, acquistabili alla mostra L’arte del gol e alla Bottega K-lab, costano 20 euro (15 per le persone con disabilita’).