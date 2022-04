Le delizie e i crimini del cuore di Sharon Eyal e Gai Behar

REGGIO EMILIA – Chapter 3: The Brutal Journey of the Heart, terzo capitolo della Trilogia dell’amore – composta anche da OCD Love e Love Chapter 2 – è l’ultima creazione della Comapgnia L-E-V, che in ebraico significa cuore, fondata e diretta da Sharon Eyal e Gai Behar, danzatori e coreografi israeliani, compagni d’arte e di vita e andrà in scena martedì 5 aprile, alle 20.30, al Teatro Ariosto per la Stagione di Danza della Fondazione I Teatri Reggio Emilia.

Come i due capitoli precedenti, The Brutal Journey of the Heart è un’esperienza totale e fulminante di cinquantacinque minuti; impossibile non essere travolti dall’energia contagiosa dei coreografi, che trasfigurano l’angoscia dell’amore attraverso la sua danza furiosamente sensuale.

Una nuova immersione nelle relazioni, nelle dinamiche dei sentimenti, nello strazio del dolore, nella paura dell’abbandono, nel vuoto degli adii, sempre racchiusi nel cosmo del suono live di Ori Lichtik. Le luci dello spettacolo sono di Alon Cohen, mentre l’atmosfera sensuale della danza è esaltata dai costumi di Maria Grazia Chiuri, head designer di Christian Dior Couture.

Uno spettacolo che la stessa coreografa consiglia di vedere “spalancando gli occhi, drizzando le orecchie, aprendo i cuori”.