La Chamber Orchestra of Europe al Valli

REGGIO EMILIA – La Chamber Orchestra of Europe, definita dalla BBC Two “la migliore orchestra da camera del mondo”, torna al Teatro Municipale Valli di Reggio Emilia sabato 22 febbraio, alle 20.30, diretta dal compositore e direttore d’orchestra tedesco Matthias Pintscher. Al pianista, lo statunitense di origine ucraina Emanuel Ax; nel programma della serata Masques et bergamasques op. 112 di Gabriel Fauré, Andante spianato e Grande Polacca brillante op. 22 di Chopin, Concerto per pianoforte n. 20 in re minore, K 466 di Wolfgang Amadeus Mozart e Pulcinella Suite di Igor Stravinsky.

La Chamber Orchestra of Europe è stata costituita nel 1981 da alcuni musicisti diplomatisi presso la European Union Youth Orchestra. I suoi musicisti sono al tempo stesso impegnati in carriere internazionali individuali come solisti, prime parti, direttori d’orchestra, membri di famosi gruppi cameristici, insegnanti.

L’Orchestra arriva a Reggio Emilia accompagnata dallo straordinario talento di Emanuel Ax e da Matthias Pintscher, direttore musicale dell’Ensemble Intercontemporain, specializzato in musica contemporanea, nonché compositore: un incontro fra due personalità interpretative diverse e complementari, che promettono letture serrate e avvincenti. Così come diversi e complementari sono gli autori in programma: dalle fioriture sonore di Fauré e Chopin, al perfetto equilibrio-classico di Mozart, al neo-classicismo quasi canzonatorio di Stravinskij.