Il pianoforte di Rafal Blechacz al teatro Valli

REGGIO EMILIA – Eccezionale talento, vincitore a vent’anni, nel 2005, della quindicesima edizione del Premio Chopin di Varsavia – il più importante per una carriera pianistica – il pianista polacco Rafal Blechacz sarà al Teatro Municipale Valli di Reggio Emilia giovedì 20 maggio, ore 19.30.

Blechacz ha confermato negli anni le grandi doti tecniche e interpretative che lo rendono amato in tutto il mondo dalla critica e dal pubblico. A Varsavia nel 2005 si aggiudicò non solo il primo premio ma anche i quattro premi per la migliore esecuzione di mazurke, polacche, sonate e concerti del celebre compositore di cui, nel programma reggiano, eseguirà la Sonata n.3 in si minore, op.58.

Ma il talento di Blechacz si esprime anche nella grande tradizione tedesca, con Bach e Beethoven.

Del primo, eseguirà la Partita n. 2 in do minore, BWV 826, del secondo le 32 Variazioni su un tema originale in do minore per pianoforte. Completa il programma il Prélude, fugue et variation in si minore, Op. 18 di Franck.

La Fondazione I Teatri da tempo aveva ingaggiato Rafal Blechacz per proporlo al pubblico del Valli e la data del concerto era stata rinviata più e più volte causa pandemia. Finalmente è venuto il giorno di ascoltare questo grandissimo musicista. Nei suoi concerti unisce una tecnica rigorosa, acquisita in anni di studio e approfondimento con i più grandi maestri al mondo, a una capacità unica di modulare le note, di far diventare il suono pura emozione. L’emozione che ora gli appassionati di musica possono gustare appieno nei teatri riaperti.

In seguito alle ben note norme anticovid, la capienza del Teatro Municipale Valli è molto limitata e sarà obbligatorio tenere la mascherina per tutto il tempo dello spettacolo (anche se si è in un palco da soli), mantenere il distanziamento e non creare assembramenti in entrata e in uscita.

E’ obbligatorio acquistare il biglietto con anticipo tramite il sito www.iteatri.re.it o in biglietteria (aperta martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle 10 alle 12,30; martedì, mercoledì, venerdì e sabato anche dalle 17 alle 19).

Bisognerà sempre consegnare il modulo di autocertificazione Covid, adeguatamente compilato. Lo si troverà all’ingresso del teatro, dove vi sarà il triage (misurazione temperatura, sanificazione mani) ma per abbreviare i tempi è consigliabile scaricarlo dal sito o ritirarlo nei giorni precedenti in biglietteria. L’inizio del concerto è fissato per le ore 19.30 per consentire il rientro a casa prima del coprifuoco.