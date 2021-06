Il pianoforte di Mariangela Vacatello ai Chiostri di San Pietro

REGGIO EMILIA – Ai Chiostri di San Pietro giovedì 24 giugno, ore 21.30, torna la musica classica della Fondazione I Teatri, con il concerto per pianoforte di Mariangela Vacatello, inserito nel programma di Restate. Con un programma che va da Beethoven, Chopin e Liszt, Mariangela Vacatello propone un excursus nel pianismo ottocentesco, nelle sue trasformazioni espressive e tecniche.

Mariangela Vacatello inizia la sua carriera giovanissima e si impone sulla scena internazionale all’età di 17 anni, col 2° premio al concorso “F. Liszt” di Utrecht. Da quel momento colleziona molti prestigiosi riconoscimenti: Concorso “F. Busoni” di Bolzano, “Van Cliburn” in Texas, “Top of the World” in Norvegia, “Queen Elisabeth” di Bruxelles, XVII Premio Venezia, The Solti Foundation Award, Premio della critica “Nino Carloni”, Rising Star “The Gilmore” e molti altri.

Da oltre vent’anni è riconosciuta per la curiosità e versatilità degli orizzonti esecutivi, per il virtuosismo e passione che si ritrovano in ogni brano che inserisce nel suo repertorio; queste caratteristiche si rispecchiano nelle recensioni ai concerti e alle incisioni discografiche per l’etichetta Brilliant Classics e nei progetti che l’hanno vista collaborare con l’Ircam – Centre Pompidou di Parigi e con la Fondazione di Arte Contemporanea Spinola-Banna per la quale è stata Artista in Residenza insieme al compositore Georges Aperghis (Leone d’oro a Venezia e BBVA).

Info e biglietti www.iteatri.re.it.