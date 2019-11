Il Kronos Quartet al teatro Valli

REGGIO EMILIA – Il Festival Aperto porta al Teatro Municipale Valli di Reggio Emilia domenica 17 novembre (ore 20.30) un concerto con il Kronos Quartet e una straordinaria artista iraniana: Mahsa Vahdat. Nella prima parte, il celebratissimo quartetto californiano suonerà alcuni pezzi forti del suo immenso repertorio: “classici” immortali come The house of the Rising Suno Alabama di John Coltrane, e pezzi scritti per il Kronos da Philip Glass, Michael Gordon, Terry Riley.

Nella seconda parte si unisce al gruppo l’iraniana Mahsa Vahdat in veste di autrice di canzoni e cantante dalla “voce di seta grezza, che vi trascina nelle intense emozioni delle canzoni” («Evening Standard») – una delle più importanti voci della musica persiana, che porta nel mondo con grande successo.

Vahdat ha composto melodie su poemi classici di Hafez e di Rumi, e su opere di poeti iraniani contemporanei come Forough Farrokhzad, Mohammad Ibrahim Jafari, Atabak Elyasi. Gli arrangiamenti per voce e quartetto d’archi sono di compositori iraniani.

Per più di 45 anni il Kronos Quartet di San Francisco ha unito un indomito spirito di esplorazione con l’impegno a ricreare e riprogettare continuamente l’esperienza del quartetto d’archi. Percorrendo questa strada, il Kronos Quartet è diventato uno dei più celebri e autorevoli ensemble, con migliaia di concerti, più di 60 incisioni discografiche e collaborazioni con un eclettico mix di compositori ed esecutori, oltre alla commissione di oltre 900 lavori e rielaborazioni per quartetto d’archi. Oltre al Grammy Award, il Quartetto ha vinto il Polar Music Prize e l’Avery Fisher Prize.

L’associazione non profit Kronos Performing Arts Association gestisce tutti gli aspetti dell’attività del Kronos Quartet, compresa la commissione di nuovi lavori, tournée di concerti ed esibizioni in sede, programmi educativi e l’annuale Kronos Festival a San Francisco. Nel 2015, Kronos ha dato vita a una nuova iniziativa, Fifty for the Future: The Kronos Learning Repertoire, che commissionerà e distribuirà gratuitamente nuovi lavori progettati per preparare studenti e professionisti emergenti.

Mahsa Vahdat si divide fra l’attività concertistica all’estero e quella di insegnante di canto nel suo appartamento di Teheran. L’incontro col Kronos Quartet dà una nuova dimensione al canto classico persiano: è una musica che vibra della positiva tensione fra forte legame con la tradizione e l’apertura verso nuove potenzialità espressive offerte proprio dall’incontro con esperienze musicali diverse.