Il festival Aperto si sposta ai Chiostri di San Pietro con Collettivo Cinetico

REGGIO EMILIA – Alessandro Sciarroni realizza un brano coreografico per CollettivO CineticO, la compagnia di danza diretta da Francesca Pennini, dal titolo “Dialogo terzo: in a landscape”, in scena nell’ambito del festival Aperto Reggio Emilia venerdì 16 ottobre, ore 19, e sabato 17 ottobre, ore 18, ai Chiostri di San Pietro.

Il titolo prende ispirazione dall’omonimo brano di John Cage, composto per «calmare la mente e aprirla a influenze divine» ed è eseguito sulla scena dal performer e musicista Stefano Sardi. I danzatori di Collettivo Cinetico imbracciano hula hoop azzurri e creano una danza cosmica e universale, quasi ipnotica, una danza di numeri e proporzioni, che indaga il fascino misterioso della ripetizione.

“Con il CollettivO CineticO – spiega Alessandro Sciarroni – per ora ci stiamo allenando a una nuova pratica. Come nei miei altri lavori c’è sempre qualcosa di leggero e misterioso nell’ostinazione della ripetizione, qualcosa che sembra avere un’energia opposta rispetto alla pazienza, alla fatica, e all’ostinazione dell’azione che stanno compiendo. Ma questa volta mi sembra di riuscire a vedere anche dell’altro. Mi sembrano delle figure tutte tese verso ciò che pare somigliare ad un sentimento di serena determinazione che tende ad una sparizione: un’estinzione volontaria del soggetto. Un atto d’amore estremo. La scelta di una dipartita definitiva. Ma ammetto che il mio sguardo non sia oggettivo”.