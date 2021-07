Il duo Dego-Leonardi ai Chiostri di San Pietro tra Mozart e Ravel

REGGIO EMILIA – L’estate della Fondazione I Teatri torna ai Chiostri di San Pietro, nell’ambito di Restate, per presentare – venerdì 16 luglio alle 21.30 – il concerto del duo Francesca Dego e Francesca Leonardi, impegnati in un programma che comprende la Sonata in si bemolle maggiore K454 di Mozart, la Sonata n.1 in la minore op.105 di Schumann, la Suite Italienne di Stravinskij e Tzigane di Ravel.

Un duo tutto da ascoltare, quello di Dego / Leonardi, che si esibisce assieme da più di dieci anni ed il cui repertorio spazia dalla musica barocca alla contemporanea: Francesca Dego è tra i giovani violinisti più richiesti sulla scena musicale internazionale, Francesca Leonardi è la prima pianista donna italiana a registrare per la prestigiosa etichetta Deutsche Grammophon.

Entrambe ormai con una carriera internazionale e richieste dai maggiori teatri, con la loro disinvoltura, l’abilità espressiva e la collaudatissima intesa, donano alle esecuzioni naturalezza, omogeneità e precisione.