“Il Borghese gentiluomo” di Moliere con Vito ai Chiostri di San Pietro

REGGIO EMILIA – Il Borghese Gentiluomo, da Molière, giovedì 22 luglio, alle ore 21.30, ai Chiostri di San Pietro è una produzione all’insegna del divertimento, che Nove Teatro mette in scena per la Stagione dei Teatri, inserita in Restate, e che vede la partecipazione – tra gli altri – di Vito, diretto da Gabriele Tesauri.

Un “inno al teatro comico”, qui rappresentato con la volontà di reinterpretare una commedia classica attraverso l’abilità degli interpreti, mantenendo fede alla volontà di Molière di divertire il suo pubblico attraverso l’osservazione e lo svelamento delle piccole ipocrisie che appartengono a quella borghesia che dopo qualche secolo sarebbe divenuta la classe dominante e nella quale oggi siamo immersi.

Il personaggio del borghese viene qui messo sotto la lente d’ingrandimento per il suo carattere, la sua buffa volontà di emancipazione, ma non per descrivere una sorta di rivincita sociale. Si tratta quindi di un’analisi di un carattere che potremmo definire universale, con l’unico scopo del divertimento: per gli attori di interpretare questi personaggi senza tempo, per la regia di ricostruire un testo rendendolo più vicino alla sensibilità contemporanea senza snaturarlo nella sua forza comica, e per il pubblico nel riscoprire la qualità di una macchina teatrale che resiste dopo 350 anni dalla sua scrittura originale.