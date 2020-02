Il blues di Elisha Blue alla Cantina Garibaldi

QUATTRO CASTELLA (Reggio Emilia) – Elisha Blue si presenta per la prima volta al popolo della Cantina, in un live unico. A 17 anni è scivolato da un autobus Greyhound destinato a Philadelphia e diretto verso il centro di Chicago. Lì ha iniziato a suonare con artisti Blues come: John Little John, Koko Taylor, Sunnyland Slim, Albert Collins, Albert King, John Lee Hooker, Carey e Lurrie Bell.

A 19 anni torna a Los Angeles per suonare la chitarra nei club di Los Angeles fino a quando aveva 20 anni e poi si unisce a Carey & Lurrie Bell; ancora una volta a Chicago. Ha fatto il tour in Europa nel 1982 con Carey & Lurrie Bell come parte dell’American Folk Blues Festival e ha partecipato all’album live, prodotto da Lippman e Rau. Blue è anche apparso nella compilation live del Chicago Young Blues Generation dello stesso tour.​

Elisha ha suonato dal vivo con la sua chitarra acustica a 12 corde su un volo transatlantico della Virgin Airlines in cambio del suo biglietto per il Regno Unito. Iniziò a suonare a Covent Garden nel gennaio 1985, ma dovette lasciare il Regno Unito a causa del periodo di visto di un mese e andò ad Amsterdam. Un mese dopo è tornato per un periodo di sei mesi e si è trasferito rapidamente nella scena musicale del Regno Unito.

Ha suonato al Town and Country Club sostenendo Johnny & Buddy Guy & Junior Wells con Gus Isadore (ex compositore di canzoni di Thin Lizzy & Seal di Kiss for a Rose), Jerome Rimson (ex Bass per Thin Lizzy) e Stretch alla batteria . Poi è tornato ad Amsterdam per un breve periodo ed è stato chiamato a Berlino per registrare con “Guitar Crusher” sull’etichetta Poolmuzikproduction. ​ Durante la fine degli anni ’90, Elisha ha suonato con Andrew Roachford (ora cantante per Mike and the Mechanics) nel Regno Unito, in Europa e in Australia.

Inizio ore 21,30. Prenotazioni 335/ 5826060.