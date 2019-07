Il blues di Bill Watermelon alla cantina Garibaldi

QUATTRO CASTELLA (Reggio Emilia) – Mercoledì sera alle 21, alla cantina Garibaldi di Puianello, il concerto di Bill Watermelon Slim.

Bill “Watermelon Slim” Homans si è costruito una notevole fama con la sua graffiante e fervente intensità. Talentuosissimo bluesman, utilizza come strumenti la sua chitarra e l’armonica a bocca. Quando non è in tournee, ama pescare, il giardinaggio e coltivare angurie (da qui, il nome d’arte). Unico e particolare, anche nel modo di vestire, porterà il suo autentico storico cappello in Cantina Garibaldi, impossibile mancare.