REGGIO EMILIA – In questi giorni di teatri chiusi, nell’attesa che tutto si risolva per il meglio e che si possa al più presto tornare ad una vita di relazioni e di spettacoli dal vivo, la Fondazione I Teatri si affida alla tecnologia e mette spettacoli ed eventi in streaming sul suo sito. Scrivono da I Teatri: “In questa pagina troverete spettacoli e incontri della Fondazione I Teatri, da vedere o ri-vedere. Altri ne caricheremo in questi giorni. Non vediamo l’ora di riaprire i nostri teatri”.

