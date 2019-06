Fogliano, torna il Playtime festival

REGGIO EMILIA – Non potevano certo mancare le proposte del Centro Teatrale MaMiMò nel ricco calendario del programma di Restate 2019. Grazie al contributo del Comune di Reggio Emilia tramite il bando Restate nei quartieri e Cultura della città, sabato 29 giugno il Centro proporrà al Parco Luigi Nervi (via Pierluigi Nervi 23, Fogliano) una giornata ricca di eventi a ingresso libero con Playtime – Atto II, festival che pone al centro la fruizione di uno spazio pubblico attraverso il coinvolgimento di cittadini di tutte le età e l’esplorazione di diversi linguaggi, quali teatro, narrazione, disegni all’aria aperta, artigianato e cibo tipico. Un’iniziativa dedicata al relax e al divertimento in compagnia, tra laboratori, spettacoli e degustazioni.

Si comincerà alle 17.30 con il laboratorio di disegno En Plein Air, a cura dell’Associazione Picnic, per poi proseguire alle 19 con la degustazione di gnocco fritto e salume, a cura del Centro Sociale Fogliano. Alle 21.00 si aprirà il sipario con Per ognidove, spettacolo dedicato ai bambini dai 3 anni in su, a cura di Le Invenzioni Inutili e Associazione 5T. La serata si concluderà alle 22.00 con Tournée da bar: Romeo e Giulietta: uno spettacolo-concerto, messo in scena dagli attori Davide Lorenzo Palla e Irene Timpanaro, e dal musicista Tiziano Cannas Aghedu, in cui si accompagnerà il pubblico alla riscoperta della storia di Romeo e Giulietta tra narrazione, azione, coinvolgimento diretto degli spettatori e brani originali.

Durante la giornata saranno inoltre presenti banchetti d’artigianato e sarà attivo un punto ristoro, sempre a cura del Centro Sociale Fogliano, per cenare all’aria aperta nel parco.