Finalmente Domenica in streaming, Arciuli dialoga con Giordano Montecchi

REGGIO EMILIA – Emanuele Arciuli, pianista, domenica 15 novembre alle 11, racconta “La bellezza della nuova musica” in diretta streaming sui consueti canali della Fondazione I Teatri di Reggio Emilia (www.iteatri.re.it, facebook e youtube). Dopo lo spettacolo “Contrappunti lunari”, con Sonia Bergamasco, andato in scena al Teatro Ariosto e trasmesso in diretta streaming, domenica mattina sarà con il musicologo Giordano Montecchi in questo appuntamento, programmato all’interno di Finalmente Domenica, rassegna che si avvale del contributo del Credem.

Nell’incontro di domani, Arciuli affronterà il tema che tratta nel suo libro La Bellezza della nuova musica, Dedalo 2020: la musica classica contemporanea sembra una contraddizione. Ma non lo è. Arciuli ci offre una guida appassionata per conoscere quello che tanti compositori in tutto il mondo scrivono oggi. Musiche diversissime fra loro, ma tutte accomunate dalla capacità di cogliere i colori e gli umori del mondo attuale.