Finalmente Domenica con Simona Vinci

REGGIO EMILIA – Simona Vinci è l’ospite di Finalmente Domenica del 6 marzo (Ridotto del Teatro Municipale Valli alle 11), in dialogo con Elisa Curti, docente universitaria. Premio Campiello 2016, Vinci con L’altra casa (Einaudi) si inserisce nella grande tradizione delle storie gotiche. Raccogliendo l’eredità di Henry James e di Shirley Jackson, scrive un romanzo vertiginoso e intemperante, che rivela innanzitutto una fiducia inesauribile nella letteratura. L’altra casa è una villa del Settecento in mezzo alla pianura abitata da un quartetto di personaggi in crisi, ossessionati dal fallimento e dal bisogno di soldi.

La casa li avvolge e li sconvolge, per metterli definitivamente di fronte al proprio destino. Indagando in modo originale il rapporto tra passione e sacrificio, ma anche le ombre della maternità, la ferocia e l’urgenza delle relazioni umane, e l’affascinante mistero del tempo, Simona Vinci racconta il momento in cui, davanti a tutte le nostre mancanze, siamo costretti a decidere della nostra vita. E lo fa con una costruzione narrativa che incanta e imprigiona come la villa in cui è ambientata.

