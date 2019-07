Fiera di luglio tra spettacoli, incontri e buona tavola

REGGIOLO (Reggio Emilia) – Fio al 9 luglio nel centro storico di Reggiolo, l’appuntamento è con la Fiera di luglio. Food truck, cene a tema, musica, spettacoli, mostre e incontri, bancarelle e occasioni di shopping, oltre ai giochi per il divertimento dei più piccoli.

Per la festa più attesa d’estate, il centro di Reggiolo offrirà ai visitatori numerose proposte per cenare nei locali o lungo le strade del paese. In piazza ci saranno gli street food truck che proporranno un’ampia scelta di specialità. Il ristorante della Pro Loco, allestito in Piazza Martiri, propone menù diversi per ogni serata: oggi risotto alla pilota, pollo con verdure speziate in padella e riso basmati; domani paella e sangria; il 9 luglio cous cous, salumi e verdure grigliate. In Piaz­za Martiri, si potrà anche gustare la pizza cotta nei forni.

Oltre alle bancarelle e al mercato degli hobbisti, che non mancheranno all’appuntamento con la fiera, i commercianti hanno pensato di dedicare una serata allo shopping. Martedì 9 luglio sarà il momento della Notte shopping. Complice l’inizio dei saldi estivi, che in Emilia Romagna si concluderanno il 30 agosto, nel centro storico di Reggiolo i negozi rimarranno aperti fino a tardi con tante proposte e occasioni da non perdere.

Domenica 7, lunedì 8 e martedì 9 luglio appuntamento alle ore 21, davanti alla Rocca medievale, si potrà scoprire il paese in un modo davvero originale con “Reggiolo in cuffia by night”, la guida multimediale creata dall’Associazione Deus di Reggiolo in collaborazione con l’assessorato alla Cultura del Comune. Al pubblico sarà proposto un percorso sonoro in 17 tappe che descrive il paese con la voce dei suoi cittadini.

Domani 7 luglio, giornata che celebra il patrono San Venerio, si terrà la VI edizione “Reggiolo diamoci una zampa”, il concorso benefico per cani di razza e meticci in ricordo di Saverio Pitocchi, il commerciante reggiolese scomparso nel 2015, e la sua australian terrier di nome Aki. Il ricavato dell’iniziativa sarà devoluto al canile e gattile intercomunale di Novellara e al progetto Sap Reggiolo, gruppo di volontariato a sostegno alla persona disabile e fragile. Domenica 7 luglio la sfilata degli amici a quattro zampe sarà preceduta, alle ore 18, da un aperitivo con le iscrizioni in Piazza Martiri, mentre alle ore 20.30 è prevista la premiazione.

Stasera alle ore 19, in Via Matteotti e Via Veneto, Aperisalotto a cura dei commercianti, mentre alle ore 20, al Ma va la’ in via Veneto, appuntamento con la Cena in bianco e dj set. Alla stessa ora, alla libreria “Miti e Leggende”, presentazione del libro “Nero a Milano” di Romano De Marco. Lungo via Matteotti la mostra fotografica “Rice Roca’nroll”, mentre alle ore 21, in Piazza Martiri, dalle semifinali di Italia’s got talent lo show del Duo no gravity. Alle ore 21.15 concerto dal titolo “Se la musica racconta…” del Corpo Filarmonico “G. Rinaldi” e le danze del Centro coreografico Tempodanza. Alle ore 23, sempre in piazza, esibizione di tango argentino con Grazia e Nico. Per concludere alle 23.30 spettacolo pirotecnico sulla Rocca. Domenica 7 luglio alle ore 9.30, dal centro sociale “Nino Za”, partirà la gara ciclistica per giovanissimi a cura della Ciclistica Reggiolese. Alle ore 10.30 l’avvio delle celebrazioni religiose in occasione della Festa del patrono San Venerio con l’arrivo della “Madonna della vita” al Centro di Comunità. Alle ore 12.30 pranzo al Due Stelle (prenotazioni entro il 3 luglio: tel. 0522 972541 o Mario Bertazzoni 339 16667307). Per tutta la giornata sarà possibile visitare la chiesa di Santa Maria Assunta, dove sono in corso i lavori di ristrutturazione e consolidamento post sisma. Alle ore 19, in Piazza Martiri, concerto “Suoni d’estate” della Filarmonica Città del Tricolore. La serata continuerà tra musica, esibizioni e tante altre occasioni di divertimento.

Durante tutta la Fiera di luglio, in piazza, saranno tante le proposte per i più piccoli, dall’area gonfiabili ai giochi di una volta.