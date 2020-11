Festival Aperto prosegue con lo streaming all’Ariosto di Arciuli e Bergamasco

REGGIO EMILIA – Chiusa ma non ferma, la Fondazione I Teatri Reggio Emilia sposta alcuni degli appuntamenti del Festival Aperto sulle piattaforme di streaming in diretta: è il caso di “Contrappunti Lunari” di venerdì 13 novembre, alle 20.30 con Emanuele Arciuli e Sonia Bergamasco che proporranno, in prima assoluta, una passeggiata poetica e musicale nei territori della modernità, visibile sul sito www.iteatri.re.it e sui canali facebook e youtube della Fondazione

La musica moderna e contemporanea costituisce, ancora oggi, una sfida per una parte del pubblico, ma la sua varietà e la ricchezza di colori, di linguaggi e di registri narrativi è sempre una piacevole scoperta per quanti vogliano aprirsi all’ascolto. In questo concerto verranno eseguiti alcuni brani simbolo del Novecento storico, cui si aggiungono autori americani fra i più intensi ed efficaci del presente, oltre ad alcune incursioni nell’opera di grandi maestri delle avanguardie storiche. Ai suoni del pianoforte fa da perfetto contrappunto la voce di Sonia Bergamasco.

Non si tratta solo di un concerto per voce e pianoforte ma anche di un dialogo tra un’attrice e un pianista che, tra il serio e il faceto, propongono al pubblico idee e riflessioni sul fare artistico e musicale. Un viaggio visionario attraverso le epoche alla ricerca del nuovo, attingendo all’opera letteraria di Edoardo Sanguineti, Ludovico Ariosto, John Cage, Albert Giraud, e ad alcune poesie della stessa Bergamasco.

Il programma si arricchisce di un melologo dedicato – con toni divertiti e paradossali – al tema della licantropia. Composto da Carlo Galante per il duo Bergamasco-Arciuli, si avvale di testi raccolti ed elaborati dal pianista Luca Schieppati e dallo stesso compositore. Il riferimento alla luna, che dà il titolo al progetto, va al di là di celebrazioni e tentazioni oleografiche, e diviene allusione alla modernità, così vicina e assieme distante dalla sensibilità comune, ma territorio affascinante di nuove conquiste.

Streaming visibile su www.iteatri.re.it e sui canali Youtube e Facebook della Fondazione grazie alla collaborazione con il Centro Interateneo Edunova dell’Università di Modena e Reggio.