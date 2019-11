Festival Aperto, musica contemporanea e circo nel nome di Beckett

REGGIO EMILIA – Il sottotitolo dello spettacolo “Dall’alto” – in scena per il Festival Aperto giovedì 14 novembre alle 20.30, oltre a varie repliche per le scuole in orario mattutino – ci dice che si tratta di un “dramma musicale circense di Riccardo Nova e Giacomo Costantini”.

Che cosa vuol dire? Che il musicista Riccardo Nova e il pioniere del circo contemporaneo in Italia, Giacomo Costantini, costruiscono uno spettacolo in cui musica contemporanea e circo contemporaneo si fondono per omaggiare il teatro di Samuel Beckett. A ispirare il duo è infatti Atto senza parole I, una pièce priva di parlato in cui un uomo perso in un deserto senza via d’uscita cerca invano di raggiungere un po’ d’acqua.

Qui, accanto al protagonista beckettiano, un compagno che si palesa unicamente come un fischio ripetuto. Cosa succede se i personaggi, invece di uno, diventano sette? Musicisti e attori di circo animano questo mondo come burattini e burattinai, reinventando l’universo del drammaturgo, scrittore e sceneggiatore irlandese per farlo dialogare con un pubblico di spettatori di tutte le età.

Sul palco, gli attori di circo Caterina Boschetti, Giulio Lanfranco, Clara Storti, Simon Wiborn e i musicisti Pino Basile, Simone Beneventi, Lorenzo Colombo.

“Dopo aver letto Atto senza parole I – spiega lo stesso Riccardo Nova – sognai di essere tre uccelli che lanciavano segnali. Il sogno si interruppe e mi svegliai con il desiderio di riprodurre con la voce i suoni che in sogno emettevo in forma di Uccello. Presi il cellulare, registrai tutto quello che ricordavo e che riuscivo a riprodurre, tornai a dormire. La mattina dopo sovrapposi i vari fischi e suoni che avevo registrato la notte precedente: ascoltandoli rimasi sorpreso e decisi così di sostituire i 14 fischi beckettiani con gli uccelli che mi erano apparsi in sogno.”