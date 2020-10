Festival Aperto, la soprano Livia Rado e l’Amleto di Serra

REGGIO EMILIA – Due proposte, tra loro molto diverse, attendono lo spettatore del Festival Aperto domenica 4 ottobre. Al Teatro Cavallerizza (ore 16), Alessandro Serra presenta un momento di condivisione pubblica del lavoro svolto durante l’atelier di creazione teatrale dedicato ad Amleto, insieme alle attrici e agli attori selezionati.

Al Teatro Ariosto (ore 18), la soprano Livia Rado con regìa del suono di Davide Tiso in “Three voices”, per soprano e nastro, di Morton Feldman.

Alessandro Serra, cofondatore e regista di Teatropersona, autore tra l’altro di un “Macbettu” che ha fatto il giro del mondo, domenica porta a sintesi il lavoro, realizzato nell’Atelier di creazione teatrale “Hamlet – Il silenzio in Shakespeare”, promosso dai Teatri di Reggio e dal Teatro di Roma. Nell’estate, un bando ha selezionato due gruppi di attori professionisti, con i quali Serra ha svolto un percorso, prima a Roma e poi a Reggio, lavorando su Amleto, a partire dal corpo dell’attore come sorgente da cui far scaturire l’opera, partendo quindi dalle azioni e dalle immagini.

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria

Three Voices è stato scritto nel 1982 da Morton Feldman, compositore statunitense. Il testo di partenza del brano è una poesia scritta dal defunto amico del compositore, Frank O’Hara, e dedicata a Feldman nel 1962. I versi di Frank O’Hara vengono affidati, come recita il titolo, a tre voci. Il pezzo può essere realizzato con tre voci dal vivo, oppure con una voce dal vivo insieme ai suoi alter ego preregistrati, che era quello preferito da Feldman. Al Teatro Ariosto la voce sarà quella di Livia Rado: una dal vivo, le altre due “imprigionate” in altrettanti altoparlanti.

Info e biglietti su www.iteatri.re.it