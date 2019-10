Festival Aperto, arriva il leone d’argento Matteo Franceschini

REGGIO EMILIA – Esistono nella musica d’oggi accostamenti strumentali impensabili che cortocircuitano ambiti tradizionalmente diversi, come in Songbook, in scena sabato 5 ottobre, ore 20.30, al Teatro Cavallerizza nel Festival Aperto.

Songbook unisce un quartetto rock, un ensemble classico amplificato e il live electronics, ed è un progetto firmato dal suo autore-performer Tovel (aka Matteo Franceschini), – che a giorni riceverà il Leone d’Argento per la musica alla Biennale di Venezia – e realizzato incrociando gli interpreti dell’Icarus Ensemble e del Cantus Ensemble di Zagabria.

Attraverso l’accostamento dell’ensemble di archi e fiati, un quartetto rock (nella classica formazione chitarra, tastiere, basso, batteria) e il live electronics, il lavoro, coprodotto da Biennale di Venezia e Fondazione I Teatri /Festival Aperto, rappresenta l’approccio sincretico del giovane compositore, che si muove fra le più avanzate tecniche di pianificazione scritta e le prassi rock orientate a una ricerca sonora che avviene nell’atto stesso del suonare.

Franceschini dimostra in tal modo una rara capacità di coniugare complessità e comunicazione, nonché, partecipando in prima persona al gruppo di interpreti, di oltrepassare il ruolo tradizionalmente confinato del compositore.

Songbook è l’ultimo tassello di un trittico intitolato Live che intende unire “la complessità, profondità e ricchezza della scrittura contemporanea (la pagina ‘scritta’) – come spiega lo stesso Matteo Franceschini – con l’energia ‘illimitata’, l’impatto visionario e la ricerca costante di nuove sonorità proprie di un electro-rock live set”.

Songbook, prima di arrivare a Reggio Emilia, debutta il 3 ottobre al Teatro Toniolo di Mestre, in occasione della consegna all’autore del Leone d’Argento per la sua musica che si fonda «su una sensibilità aperta a diverse dimensioni creative del suono. Dalla musica da camera e sinfonica al teatro musicale, dalla musica acustica aumentata alle esperienze più innovative in campo elettronico, il suo percorso si distingue per l’intelligenza curiosa e indagatrice, lo stile efficace, estremamente comunicativo anche nelle forme più complesse nelle quali convergono esperienze artistiche non solo circoscritte nell’ambito della musica di scrittura, ma anche provenienti da una pratica assidua del rock».