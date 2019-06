Festareggio, tornano i fuochi d’artificio

REGGIO EMILIA – Tornano i fuochi d’artificio a Festareggio. Questa sera, alle 22.15, tutti con il naso all’insù per il secondo spettacolo dei Fuochi Danzanti, a cura di Pyro Italy. Lo spettacolo dei Fuochi andrà in scena anche il 10 settembre a chiusura della Festa. Ingresso libero in Arena.

Lo spettacolo di Vito

L’identità della nebbia, la saggezza popolare del bar, le liturgie di un Paese che fu ma che ha ancora molto da insegnare: questo è “Storie della Bassa”, il recital che andrà in scena questa sera alle 21 in Piazza Grande ad ingresso libero. Con il suo accento tutto bolognese il comico ed attore Vito crea piccoli affreschi di una vita passata di tutti i giorni dove bastava un veloce cenno per comprendersi e per dire più di mille messaggi. Abilissimo narratore, nelle sue Storie della Bassa si porta in scena un pezzo di quell’identità che parte da Bertoldo, passa per Zavattini e arriva fino a Fellini, quello di Amarcord. Ci sono storie vere e storie inventate; personaggi fantastici e personaggi reali. Tutti sono accomunati dall’essere surreali, dal vivere nel confine dell’assurdo. Vivere in quel mondo in cui la fame faceva fare i bambini e dove i circhi miseri di provincia erano costretti, durante le permanenze, a cucinare i leoni che, essendo magrissimi, non sfamavano nessuno. Uno spettacolo di atmosfere, che narra di un universo che non c’è più, quello della Bassa che Zavattini amava descrivere con una riga, che quando c’è la nebbia diventa un tutt’uno tra cielo e terra.