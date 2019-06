FestaReggio, arriva il pop elettronico di Cosmo

REGGIO EMILIA – Un artista unico nel panorama musicale italiano: questo è Cosmo, sul palco dell’Arena Madiba di FestaReggio giovedì 30 agosto alle 22. Non c’è nessuno come lui capace di fondere una scrittura pop dagli spiccati tratti autoriali con un approccio alla materia sonora così libero e fuori dagli schemi, più figlio della musica elettronica da club che della nostra tradizione cantautorale.

La sua ascesa negli ultimi mesi è stata irrefrenabile e scandita dai numeri spettacolari di un tour iniziato lo scorso marzo e che ha fatto registrare ovunque il tutto esaurito anche con date raddoppiate e un’appendice europea dal clamoroso successo. Cosmo, con il suo Cosmotronic tour, non accenna a fermarsi dopo esser stato protagonista per tutta l’estate delle line up dei più importanti festival musicali a partire dal Mi Ami di Milano, di cui è stato headliner, per finire all’Home Festival di Treviso. I biglietti sono disponibili nelle rivendite autorizzate Ticket One, al Gran Bar in Festa e alla biglietteria dell’Arena prima del concerto.

A seguire after show con The Fischerman from Casa Cervi.