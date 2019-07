Festa dell’aratura: tradizione ecosostenibile

COGRUZZO di CASTELNOVO SOTTO (Reggio Emilia) – E’ iniziata la storica Festa dell’aratura di Cogruzzo, che giunge quest’anno alla 22esima edizione all’insegna di buon cibo, lambrusco, musica dal vivo, teatro dialettale e tanti giochi per i più piccoli. Si tratta di una manifestazione storica che grazie ai volenterosi e infaticabili abitanti della Villa (così è conosciuta la frazione di Cogruzzo) diventando a tutti gli effetti l’appuntamento fisso di inizio luglio per chi desidera visitare un pezzo di vera e ruspante campagna.

La festa è iniziata ieri sera con l’apertura ufficiale delle esposizioni, del villaggio contadino, del ristorante, della pizzeria e della paninoteca, che rimarranno aperti fino alla fine della manifestazione. Oggi, alle 21, commedia dialettale “L’era ‘na fresca sireda ed setember” con Antonio Guidetti ed Enzo Fontanesi. Alle 21.30, nell’arena concerti, arriveranno i “Bootleg’s” e a seguire il dj Robby Menos con la sua musica anni ’70, ’80 e ’90 (Special guest dj Ezio Ferroni). Alle 21.30 nell’area mostre i “Motocoltivatori” organizzano “Chi burdel di trattur”. Alle 22.30 aratura notturna.

Domani 9 Luglio le attività partiranno dal mattino, per una giornata dedicata al mestiere del contadino. Alle 9 primo torneo di pallamano dell’aratura (annate 2005, 2006, 20007 e 2008, organizzato dai Jumpers. Saranno presenti anche i produttori locali bio-solidali. Sempre alle 9 le aziende agricole del territorio proporranno i loro prodotti bio e solidali. Al “Villaggio contadino” si svolgerà un momento didattico per riscoprire i segreti del lavoro in campagna.

A partire dalle 11 inizierà l’incontro con gli esperti: il professor Claudio Porrini, entomologo dell’Università di Bologna, parlerà di “Biodiversità”; il dottor Roberto Manfredini, veterinario Isde (Medici per l’ambiente), spiegherà come la presenza di pesticidi, insetticidi e altre sostanze, danneggino l’ambiente.

Nel pomeriggio, alle 17, si svolgerà la “Gimcana trattoristica” con un percorso appassionante per i più piccoli. Alle 21 Antonio Guidetti e Mauro Almi saranno protagonisti della commedia dialettale “Scatafascio”. Alle 21.30 “Diobendesa tour 2019” con Marco Mammi. Alle 22 la trebbiatura notturna.

La festa è al 100% ecosostenibile con piatti, bicchieri e posate realizzati in materiale completamente biodegradabile.