Emanuele Ferrari in streaming suona e racconta Chopin

REGGIO EMILIA – Sabato, alle 20.30, torna Emanuele Ferrari sul palcoscenico del Teatro Valli, per ripetere quella magica alchimia a cui ci ha abituato, fatta di note e parole.

In streaming gratuito sul sito www.iteatri.re.it, sul canale youtube e sulla pagina facebook della Fondazione I Teatri, eseguirà il Notturno op.27 n.2 in Re bemolle maggiore di Chopin, alternando – come nella sua consolidata prassi – la sua doppia veste di pianista e musicologo. Ferrari nei suoi concerti/lezione, apprezzatissimi dal pubblico, suona spiega e racconta: lo ha fatto alcune settimane fa con la musica di Bach (lezione/concerto ancora riascoltabile sul sito dei Teatri), lo farà questa volta intorno a Chopin e al suo Notturno.

La notte è il momento privilegiato dell’ispirazione romantica, in cui musica e poesia si fondono nell’anelito all’infinito. Il notturno è dunque un genere caro al Romanticismo, ed è diffuso anche in pittura. Ma la musica di Chopin va ben oltre i dipinti del genere, per spalancare universi inaspettati. Compagni di strada dei Notturni di Chopin sono gli Inni alla notte del poeta Novalis in cui, proprio come per Chopin, la notte non è una parte del giorno astronomico, ma la dimensione misteriosa e affascinante delle cose.