Danza, teatro e circo alla Reggia di Rivalta

REGGIO EMILIA – Venerdì 31 luglio alle 21,30 alla Reggia di Rivalta va in scena il primo dei cinque appuntamenti della rassegna Aria di eventi in Reggia a cura del collettivo Artisti Insieme RE – composto da dieci realtà culturali reggiane, unite in nome di un progetto di qualità e collaborazione, con la direzione artistica di Dina Buccino, Matteo Bartoli, Ilaria Carmeli e Maria Antonietta Centoducati. Il debutto spetta alla danza contemporanea che abita il nostro territorio, Eidos Danza, Xl Company, MMContemporary Dance Company presentano: “Trittico di Coreografie”, tre compagnie e tre creazioni vivono sul palco per una serata dedicata al corpo e ai suoi linguaggi. I posti a disposizione per questo spettacolo sono esauriti.

Sabato 1 agosto alle 21,30 sempre alla Reggia di Rivalta, seconda data della rassegna Aria di eventi in Reggia a cura del collettivo Artisti Insieme RE. Questa sera andrà in scena il teatro con una produzione del Nuovo Teatro san Prospero: “Fran”. Lo spettacolo, con la regia di Mattero Bartoli, è ispirato al celebre monologo Novecento di Baricco. Gli attori in scena (Roberta Minzera, Elisa Donelli, Paolo Orlandini, Martina Forioso, Luca Zanni, Susanna Torelli) raccontano e interpretano la storia di Novecento, del suo pianoforte, delle sue note e di tutti gli altri personaggi del piroscafo che come uno scrigno conserva questa storia unica. Tutto a ritmo di Jazz.

Domenica 2 agosto alle 21,30 sempre alla Reggia di Rivalta, torna l’appuntamento con il circo. La Compagnia Circolabile propone “Plato” uno spettacolo di clownerie sulla percezione della realtà, di Andrea Menozzi, Francesco Marchesi e Christel Dicembre. Plato, il protagonista, sembra vivere da sempre da solo in un universo, dove le sue invenzioni disegnano il suo quotidiano e le sue relazioni, ma cosa succederebbe se Plato scoprisse il mondo esterno e gli essere umani?

Info: ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria: presso lo IAT Reggio Emilia (via Farini 1/a), o telefonicamente allo 0522.456469, o via mail su: iat@comune.re.it

La prenotazione si ritiene valida una volta ricevuta conferma col numero del posto a sedere. Nella mail devono essere indicati: nome e cognome di OGNI partecipante, un numero di telefono, preferenza posti a sedere o parterre (in tal caso si ricorda che il parterre è valido solo per congiunti). Orari di apertura: mart -sab dalle 9 alle 13.30. Info: turismo.comune.re.it