Correggio Jazz, la musica brasiliana d’autore del duo femminile As Madalenas

CORREGGIO (Reggio Emilia) – Correggio Jazz / Crossroads prosegue sabato 22 agosto nel Cortile del Palazzo dei Principi (ore 20.30, in caso di maltempo Teatro Asioli) con un concerto del duo femminile As Madalenas, composto dall’italiana Cristina Renzetti e dalla brasiliana Tati Valle, entrambe impegnate alla voce,

chitarra e percussioni.

Il duo As Madalenas unisce queste sensibili interpreti in un gesto d’amore verso la musica brasiliana d’autore. Le diverse sfumature della samba, della bossa e del folklore carioca sono affrontate in un accavallamento di lingua portoghese e italiana. Vai, menina è il titolo del loro secondo disco, uscito nel 2018: in scaletta brani di Chico Buarque, Caetano Veloso, Guinga, composizioni originali, Lloyd Webber… tra Brasile e Italia, un duo frizzante e dolce, di rara grazia.

Cristina Renzetti è una delle più squisite interpreti del repertorio brasiliano in Italia. Tra il 2006 e il 2011 vive tra l’Italia e Rio de Janeiro, dove pubblica il suo primo disco da solista. Oltre alle collaborazioni con numerosi esponenti della nuova generazione della musica brasiliana, ha preso parte a gruppi con Cristina Zavalloni, Gabriele Mirabassi, David Linx.

La cantautrice brasiliana Tati Valle è nata in Paranà (Brasile) nel 1983; dal 2007 vive e lavora in Italia. Oltre all’attività da solista (nel 2013 è uscito il suo primo disco, Livro dos dias) ha collaborato con Nelson Machado, Eddy Palermo, Giò di Tonno, Gustav Lundgren…

Ingresso. Euro 10 (under 25: Euro 6). E’ obbligatoria la prevendita/prenotazione. Informazioni e prenotazioni: Biglietteria del Teatro Asioli, tel. 0522

637813. La biglietteria è aperta il martedì e venerdì dalle 17 alle 19, e nei giorni di spettacolo dalle 19.30 all’inizio dell’ultimo spettacolo.

Si rammenta al pubblico l’obbligo di indossare la mascherina all’ingresso, all’uscita e per gli spostamenti nel luogo di spettacolo (una volta raggiunto il proprio posto è lecito toglierla per la durata del concerto) e di rispettare sempre la distanza di sicurezza di un metro dalle altre persone in fila, sia in entrata che in uscita. Si raccomanda di raggiungere il luogo di spettacolo con congruo anticipo, per facilitare gli ingressi scaglionati.