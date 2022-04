Conferenza-incontro, “l’opera non è un paese per vecchi”

REGGIO EMILIA – Ripartire dai genitori e dagli insegnanti per poter ricostruire un dialogo con i ragazzi, grazie al nostro patrimonio operistico e all’incontro con un regista come Francesco Micheli, precursore di progetti di avvicinamento all’opera per i giovani e con un medico, psicoterapeuta e scrittore come Alberto Pellai. “L’opera non è un paese per vecchi” di giovedì 28 aprile 2022, ore 20,30 Teatro Ariosto, conferenza – incontro con Francesco Micheli e Alberto Pellai, è il primo step di un progetto per tornare ad accogliere le ragazze ed i ragazzi a teatro, dopo questi mesi difficili di pandemia e isolamento, per condividere l’esperienza dello spettacolo dal vivo, che ci è stata preclusa per tanti mesi.

Francesco Micheli, regista, precursore di progetti e attività di avvicinamento all’opera per il giovane pubblico e direttore artistico del Donizetti Opera e Alberto Pellai, medico, psicoterapeuta, ricercatore e scrittore, creatore di diversi progetti di prevenzione primaria riconosciuti a livello nazionale, ripartono da qui, da madri e padri e docenti per cercare di riattivare un dialogo con i giovani, aiutati dalla loro esperienza, in ambiti così diversa, e da un oggetto vintage, ma non superato, come è l’opera lirica.

Attraverso i giovani protagonisti di alcune opere immortali, Francesco Micheli e Alberto Pellai accompagnano i genitori ed i docenti in un viaggio che attraversa il mondo della musica con gli strumenti della psicopedagogia. I capolavori del passato si mettono in ascolto dei ragazzi nel loro difficile viaggio mostrando che l’opera non è uno strumento vintage, ma un arnese antico e infallibile. In autunno il progetto continua, anzi si espande, proponendo un secondo incontro per genitori e insegnanti e laboratori nelle classi per gli studenti che aderiranno al progetto.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria a biglietteria@iteatri.re.it 0522-458811