Circolo Pigal, torna il festival Birreggio

REGGIO EMILIA – Anche quest’anno, come è ormai da tradizione, si terrà il Birreggio. Il festival è arrivato alla sua dodicesima edizione si svolgerà come sempre al circolo Arci Pigal, situato nella zona adiacente al Mapei Stadium. Il programma prevede, dal 4 al 6 luglio, tre serate di musica da passare in compagnia gustando le proposte di diversi stand dove poter mangiare grigliate, piadine, il reggianissimo gnocco fritto e, come da copione, tanta birra: è infatti possibile quest’anno assaggiare oltre 50 birre artigianali diverse.

Con la presenza di birrifici del nostro territorio Birreggio è diventato punto di riferimento dei migliori mastri birrai e rivenditori del territorio: ad esempio Oldo Birrificio Agroartigianale reggiano, la cui produzione è in perenne crescita e la cui qualità è stimata a livello nazionale. Ma non solo, alla manifestazione parteciperanno anche diverse aziende delle province limitrofe alla nostra, come il birrificio Beer Belly, modenese di nascita ma molto apprezzato in tutta Italia grazie allo svariato numero di qualità e di tipologie di birre prodotte: dalla bionda alla rossa, giusto per soddisfare ogni palato.

Non poteva mancare, in questa edizione, Beer Hunter, importatore e distributore specializzato nello scoprire chicche artigianali nel nord Europa, dalla Scozia al Belgio fino alla Polonia.

Saranno presenti anche due punti di riferimento fondamentali per tutti gli amanti della birra sul nostro territorio: Il Galaxy beer shop, il beer shop di Rubiera, rinomato per la qualità e l’originalità dei prodotti proposti ma anche per le collaborazioni come beer firm con, tra gli altri, con Dada, Oldo e Bellazzi e Wild Hops Beer Shop, riferimento nell’area cittadina e conosciuto per le sperimentazioni nelle produzioni one shot. Al festival quest’anno anche Rebus Pub di Via Meuccio Ruini 2 un vero punto di riferimento per tutti i birraioli della città.

“Dodici edizioni non sono uno scherzo” – commenta Ivano Ballarini Presidente del Circolo Arci Pigal – “Segno che il Birreggio è apprezzato dalla città e da ragazzi e famiglie. Contiamo tantissime presenze ogni anno e siamo sempre in aumento. Il tutto è possibile grazie agli oltre cento volontari che si alternano in servizio creando una bella unione tra giovani e meno giovani per portare avanti questo festival.”

Così, in questa linea che si pone tra la salvaguardia e la valorizzazione della produzione a km 0 e la scoperta di nuovi sapori d’oltralpe, Birreggio propone, a cornice della degustazione, tre splendide serate musicali. Giovedì 4 luglio il collettivo Matilde presenta FixA Indipendent Art Fest: FIxA è un festival crocevia di musica e ingegno. Suoneranno nella stessa serata: Federì, Elefantu, Lilith le Morte e Steri Strip.

Venerdì 5 luglio sul palco i BIZZARO! Che proporranno live la migliore musica da baracca anni 60/70/80, un clima decisamente spumeggiante. Sabato 6 Luglio invece si cambia con due band d’eccezione: partono i Davlors col loro potente crossover per poi lasciare spazio ai leggendari Molossi e il loro irriverente hip hop nostrano.