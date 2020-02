Cavalleria rusticana e Pagliacci, un dittico tutto al femminile

REGGIO EMILIA – “Cavalleria rusticana” di Mascagni e “Pagliacci” di Leoncavallo, l’accoppiata prototipo del melodramma verista, andrà in scena al Teatro Municipale Valli di Reggio Emilia venerdì 7 febbraio, alle 20 e in replica domenica 9 febbraio, alle 15.30. Un dittico tutto al femminile, la regia è affidata a un’inedita coppia di registe italiane: Emma Dante per “Cavalleria Rusticana”, Serena Sinigaglia per “Pagliacci”.

Per entrambi i titoli del dittico, alla guida dell’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna è chiamato il direttore francese Frédéric Chaslin, artista versatile (pianista, compositore, scrittore) che collabora con teatri come il Metropolitan di New York, la Los Angeles Opera, la Bayerische Staatsoper di Monaco e la Deutsche Oper di Berlino.

Le due registe immaginano un collegamento, una complementarità tra le due storie brutali, come se si trattasse del positivo e del negativo di una medesima foto. Due intrecci che hanno come denominatore comune la gelosia e il tradimento – che portano a un tragico finale da cronaca nera – e due protagoniste donne: Santuzza (Sonia Ganassi, che torna nel “suo” Teatro Municipale Valli) in Cavalleria è gelosa di Turiddu (e del suo rapporto con Lola) e muove l’azione che porterà alla morte dell’amato; Nedda (interpretato da Carmela Remigio) in Pagliacci è vittima del femminicidio compiuto dal marito Canio, accecato dalla gelosia verso di lei e il suo amante (che scoprirà essere Silvio) tanto da commettere un doppio omicidio.

Da un lato in Cavalleria la Dante racconta una Sicilia diversa rispetto a quella “da cartolina” e ricorda che «le dinamiche del rapporto tra Turiddu e Santuzza oggi si possono trovare in Sicilia così come in tanti altri luoghi d’Italia in cui persiste questo genere di retaggio culturale», dall’altro la Sinigaglia immerge Pagliacci a metà tra realtà e finzione da commedia, nell’atmosfera del cinema neorealista degli anni Quaranta e Cinquanta.

Opera Streaming

L’opera sarà trasmessa in streaming su operastreaming.com, il portale regionale che trasmette in streaming gratuitamente gli spettacoli più belli in scena in Emilia Romagna. Il progetto, in collaborazione con Edunova-Università di Modena e Reggio Emilia vuole identificare e promuovere, attraverso uno strumento di comunicazione globale, la Regione Emilia-Romagna quale territorio di tradizione lirica e di produzione operistica di assoluto prestigio internazionale.

Opera bus

Domenica 9 febbraio approda al Teatro Municipale Valli l’Opera bus, il nuovo progetto pensato da Fondazione I Teatri e Provincia di Reggio Emilia per permettere ai cittadini di tutto il territorio di assistere al ricco cartellone della stagione di Lirica 2019-2020 del Municipale “Romolo Valli”. La possibilità di assistere a quest’opera e di essere trasportati gratuitamente e comodamente a teatro (e poi riportati a casa), grazie ad un servizio di autobus e navette, questa volta è stata data agli abitanti di Luzzara, Guastalla, Novellara, Bagnolo, e ai residenti della direttrice Reggiolo, Fabbrico, Rio Saliceto e Correggio.