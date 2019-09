Castellarano, la festa dell’Uva compie 50 anni

CASTELLARANO (Reggio Emilia) – Quest’anno la Festa dell’Uva di Castellarano festeggia il 50° anniversario. Come da tradizione fino a domenica 15 le vie del paese si animeranno con mostre, spettacoli e stand gastronomici animeranno le vie del paese. Oltre agli immancabili eventi, come il Mercatino dei Bimbi e il Corteo Storico, ci saranno nuovi e imperdibili spettacoli ma anche un gradito ritorno: I Carri dell’Uva

L’apertura delle mostre e degli stand gastronomici è prevista per oggi e in piazza XX Luglio alle 21, e sarà presente l’astronauta Umberto Guidoni. Sabato sempre in piazza XX Luglio si esibiranno direttamente da Rai1 i protagonisti di Ballando sotto le stelle: Samanta Togni, Samuel Peron, Lucrezia Lando e Luca Favilla. In piazza del Municipio si esibirà il cantautore Marco Baroni.

Domenica alle 21 sull’Aia del Mandorlo sarà poi presente Syusi Blady, che racconterà le sue esperienze di viaggio.