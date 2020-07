Casa Cervi, in scena la vita di Danilo Dolci

GATTATICO (Reggio Emilia) – Variazione di programma per il Festival Teatrale di Resistenza: causa maltempo previsto per ieri (sabato) sul nostro territorio, lo spettacolo in programma a Casa Cervi “Digiunando davanti al mare” di Principio Attivo Teatro è rimandato a questa sera, domenica, sempre alle 21.30.

Terzo spettacolo in concorso al Festival, “Digiunando davanti al mare” della compagnia leccese Principio Attivo Teatro, un progetto dedicato a Danilo Dolci di Giuseppe Semeraro, anche interprete in scena, drammaturgia Francesco Niccolini, regia di Fabrizio Saccomanno, si snoda attraverso frammenti esemplari della vita di Danilo Dolci, poeta, intellettuale, pedagogo, educatore. Tra i primi a denunciare le infiltrazioni mafiose nella politica siciliana, Dolci lottò insieme ai disoccupati, ai contadini, ai pescatori, rivendicando la dignità di un popolo umiliato dalla politica e offeso dalla mafia e allo stesso tempo l’acqua democratica, l’educazione per tutti, la piena occupazione, la collaborazione creativa, la qualità della democrazia. Il suo attivismo gli valse due candidature a premio Nobel per la pace e il riconoscimento a livello internazionale del suo operare. Dalle vicende umane di questo ‘gigante’, prima processato e poi dimenticato, nasce lo spettacolo che lo racconta e lo evoca nei momenti più importanti con il corpo nudo del teatro.

Al termine dello spettacolo seguirà la conversazione con la Compagnia a cura di Lorenzo Belardinelli, curatore di rassegne teatrali.