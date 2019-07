Capodanno, tutti gli appuntamenti: ecco dove andare

REGGIO EMILIA – Nel caso in cui non abbiate ancora deciso cosa fare per l’ultimo dell’anno, pubblichiamo alcuni appuntamenti di Capodanno a Reggio e nella nostra provincia.

Città

Piazza Martiri del 7 Luglio: Daniele Silvestri è l’atteso protagonista del grande concerto gratuito di Capodanno a Reggio Emilia. A partire dalle 22.45 di lunedì 31 dicembre, in piazza Martiri del 7 luglio, l’artista tornerà live per festeggiare in musica l’arrivo del 2019. Il concerto del cantautore romano rappresenta una sorta di ritorno a casa: Silvestri manca infatti dai palcoscenici italiani da qualche tempo e ha scelto Reggio Emilia per il suo ritorno.

Teatro Valli: Capodanno al teatro Valli con “Che Disastro di Commedia”, versione italiana di una commedia nata in un pub di Londra che ha poi riscosso un successo clamoroso, racconta la storia di una compagnia teatrale amatoriale che, dopo aver ereditato improvvisamente un’ingente somma di denaro, tenta di produrre un ambizioso spettacolo che ruota intorno a un misterioso omicidio perpetrato negli anni ’20, nel West End. La commedia è un susseguirsi di errori, strafalcioni, momenti imbarazzanti e disastri provocati dagli attori stessi. La produzione si rivela una catastrofe e gli attori cominciano ad accusare la pressione, andando nel panico. I biglietti sono in vendita sia online (www.iteatri.re.it) sia in biglietteria.

Teatro Ariosto: al Teatro Ariosto, per capodanno, arriverà invece Amerigo (Antonio Guidetti) cui qualcuno vuole inibire, con l’alcool, la capacità di comprendere, capire, valutare. Ma Amerigo, come recita il titolo dello spettacolo “L’é dmèi puser ed vèin che ed …..”, è ubriacone ma non …one. Ad Amerigo gliela vogliono dare a bere, ma lui sa riconoscere il vino buono da quello fasullo. I biglietti sono in vendita sia online (www.iteatri.re.it) sia in biglietteria.

Teatro San Prospero: il 31 dicembre (ore 21.15) al Nuovo Teatro San Prospero, in via Guidelli 5, andrà in scena “Taxi a due piazze” della compagnia Nuovo Teatro San Prospero diretta da Matteo Bartoli. Mario Rossi è un taxista bigamo, che riesce da diversi anni a vivere perfettamente con due famiglie, seguendo una precisa pianificazione di orari, turni e bugie. Tutto procede bene finché… Per informazioni e biglietti telefonare allo 0522-439346.

Massenzatico: capodanno in trasferta per Ghirba Biosteria della Gabella, il conosciuto locale ospitato dall’ex Gabella di porta Santa Croce. Il 31 dicembre, la Ghirba propone una festa di fine anno al circolo delle Cucine del Popolo di Massenzatico, in via Beethoven 78, nella sede del centro sociale La Paradisa. Si inizia alle 20 con un cenone con menù tradizionale ed etnico dal costo di 25 euro, con bevande a parte. Dalle 23.30 dj set e bar per il passaggio al nuovo anno. Per la cena è obbligatoria la prenotazione al numero 340-8249668.

Provincia

Cavriago: per chi vuole concludere in bellezza e all’insegna delle risate il 2018 Multisala Novecento vi aspetta la sera del 31 dicembre alle 20.30. Sarà rappresentata, sempre in sala Rossa, l’operetta “Il paese dei campanelli”. Sul palcoscenico salirà la Compagnia Teatro Musica Novecento di Reggio, con l’orchestra Cantieri d’Arte diretta dal maestro Stefano Giaroli. Prezzo dei biglietti: per lo spettacolo del 31 dicembre, 30 euro (ridotti per over 65 e under 14, 28 euro); per il concerto del 1° gennaio, 25 euro (ridotti over 65 e under 14, 23 euro). E’ possibile effettuare l’acquisto dei biglietti per telefono (0522 372015), via internet ( www.multisala900.it) e direttamente alla cassa negli orari di apertura della biglietteria.

Cavriago: festa di Capodanno al circolo arci Kessel di Cavriago, in via Guardanavona 11: lunedì 31 dicembre arriva la “Nochevieja”, il tradizionale capodanno spagnolo, per salutare il 2018 e inaugurare il 2019. Si comincia alle 21 con il cenone a tema. Poi l’immancabile brindisi di mezzanotte e il rito dei chicchi d’uva, usanza spagnola. A seguire dj set tutta la notte e open bar. Ingresso riservato ai soci Arci, per info e prenotazioni: 348-1499356, circolokessel@gmail.com.

Casalgrande: ultimo dell’anno con Felice Tavernelli alla bocciofila di Casalgrande in via Santa Rizza 19. Cenone e poi musica e balli. Il repertorio di liscio va dagli anni ’60-’70 fino ai brani moderni. L’appuntamento a partire dalle 21.

Scandiano: E’ a cura del Circolo Amici della Musica il Grande concerto di Capodanno che si terrà in Sala Casini a Scandiano il 31 dicembre a partire dalle 22 per festeggiare insieme l’arrivo del nuovo anno. La sala si trova in via Diaz 18B angolo via Roma. L’Ensemble Cinestesia accompagnerà il pubblico in questo viaggio tra il vecchio e il nuovo anno sulle note di musiche provenienti dal musical, dall’operetta, melodie italiane, da film e da opera. A mezzanotte ci sarà un rinfresco e un momento per brindare insieme al nuovo anno che inizia. L’ingresso per i soci è di 20 euro per i non soci è di 25 euro. E’ consigliata e gradita la prenotazione al numero 331/9933633 e 333/3143040.

Correggio: Il Salone delle feste del Comune di Correggio (posto in via Fazzano, zona piscine) sta preparandosi nel migliore dei modi alla notte di Capodanno. L’amministrazione locale ha infatti deciso di coinvolgere il dj Big Bonvi, specialista di musica ma anche di giochi verbali e parole crociate. La serata si aprirà con una cena (il menù tradizionale va dall’antipasto sino a frutta, dolce, bevande comprese) durante la quale si intrecceranno giochi di società, balli e sorprese ideali per stare in compagnia. Conviene però prenotarsi per tempo perché oltre la metà dei posti disponibili è già stata prenotata. Per farlo occorre chiamare il numero 337-584000 (non al mattino).

Castelnovo Sotto: l’appuntamento – organizzato dall’associazione “Al Castlein” – è per il 31 dicembre alle 18: si brinderà e si festeggerà insieme mentre il 2018… brucia. Il fantoccio del Vecchione viene costruito ogni anno con le stesse caratteristiche: alto circa 10 metri e realizzato completamente in carta, sul cappello reca la scritta dell’anno che sta finendo. Nel tardo pomeriggio dell’ultimo giorno dell’anno gli viene dato fuoco (come avveniva una volta nelle nostre campagne) e poi iniziano i festeggiamenti, con cioccolata calda per tutti e palloncini per i più piccoli. La tradizione della bruciatura del Vecchione a Castelnovo Sotto risale ai primi anni Settanta, e si ripete puntualmente.

Boretto: dal Mississippi al Po. È un capodanno blues quello proposto dalla motonave Stradivari. L’appuntamento è alle 20.30 del 31 dicembre a Boretto (attracco turistico comunale). La navigazione durerà circa due ore (la durata e l’itinerario, nonché la fattibilità dipendono dalle condizioni meteo e dai valori idrometrici); il rientro è previsto a mezzanotte a Boretto, ma la festa proseguirà sul pontile fino alle 3. Questi i prezzi della navigazione con cenone e musica jazz & blues dal vivo: 125 euro nel Salone d’onore (tavoli da 8/10 persone) + 10 euro di spese; 115 euro nella Saletta di poppa (tavoli da 8/10 persone) + 10 euro di spese; ridotto (per i bambini tra i 3 e i 10 anni) 65 euro. Per informazioni e prenotazioni contattare Claudia (333-9043539) o Agnaes (333-9043511), scrivere a info@ilnuovoviaggiatore.it oppure visitare il sito www.navigazionefiumepo.it.