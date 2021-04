Camera Music, in sala dei Pittori l’ensemble Icarus esegue Debussy

REGGIO EMILIA – Venerdì 16 aprile, ore 20.30, ultimo appuntamento con Camera Music, il progetto della Fondazione Teatri in cui la musica da camera diventa soggetto e protagonista di 5 cortometraggi, ognuno in uno spazio diverso del Valli e ognuno affidato a un diverso regista.

La conclusione è affidata all’Ensemble Icarus, che esegue la Sonata per flauto, viola e arpa di Debussy nella cornice della Sala dei Pittori, ripreso da Matteo Bigi e Luca Moretti.

Il concerto-film sarà visibile gratuitamente sul sito www.iteatri.re.it, sul canale youtube e sulla pagina facebook della Fondazione.

Matteo Bigi e Luca Moretti sono i due giovani videomaker cui la Fondazione I Teatri ha chiesto di riprendere questo concerto, che si svolge nel punto più alto del Teatro, quella Sala dei Pittori che gli scenografi utilizzavano per dipingere le scene e dalla quale si può vedere, attraverso piccole finestre, un panorama splendido di tutta la città.

L’Ensemble Icarus (Giovanni Mareggini, flauto Luciano Cavalli, viola Emanuela Degli Esposti, arpa) è stato qui invitato per eseguire la Sonata per flauto, viole e arpa di Debussy che, verso la fine della sua vita, avvia il progetto di scrivere sei sonate. Lui che sonate non aveva scritte nemmeno una. Ne completa solo tre, tra cui quella inserita nel programma del concerto, elegiaca, straniante, completata nel 1915 e firmata “Debussy, musicien francais”.

L’Ensemble è qui ripreso in questa sala, di dimensioni considerevoli, allestita in modo permanente con oggetti teatrali e cinematografici antichi, rinvenuti nei vari luoghi del Teatro Municipale Valli e qui portati in una sorta di suggestiva installazione.