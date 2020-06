Boom di visitatori, il Bianello apre anche al sabato

QUATTRO CASTELLA (Reggio Emilia) – Vista la grandissima affluenza di pubblico e le numerose richieste di prenotazioni per le visite guidate pervenute nei primi giorni di riapertura, da questo fine settimana il Castello di Bianello sarà aperto, non solo la domenica, ma anche il sabato. A partire dal 6 giugno, quindi, porte aperte nei giorni festivi e prefestivi dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.

Da quest’anno, il Castello matildico meglio conservato nel tempo vede il Comune di Quattro Castella affidare la gestione delle visite guidate e del servizio di accoglienza turisti al gruppo storico folcloristico “Il Melograno” che si avvale della preziosa collaborazione con l’Associazione Guide Reggiane.

“Speravamo in un ritorno di interesse da parte dei visitatori per i beni che ci appartengono per tradizione e per storia, ma non ci aspettavano un così grande interesse ed una richiesta così numerosa – commenta la presidente del gruppo storico “Il Melograno” Patrizia Nasi – Provvediamo immediatamente e già da questa settimana le visite saranno possibili anche per tutta la giornata di sabato”.

In questa prima fase, l’accesso al castello sarà prioritariamente riservato a chi prenota telefonicamente la visita (339.2313875 o 333.2319133).

In vigore naturalmente le misure di sicurezza previste dalle norme anti-Covid come l’obbligo di mascherina e guanti e il distanziamento sociale. I gruppi ammessi alla visita saranno composti da un numero massimo di 8 persone.

Per info su orari e prenotazioni: http://www.bianello.it/ o mailto:gruppostoricoilmelograno@gmail.com.