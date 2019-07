Il blues funky rock di Jaime Dolce da New York

QUATTRO CASTELLA (Reggio Emilia) – Stasera, alle 21.30, sul palco della Cantina Garibaldi di Puianello (in via Di Vittorio 4), arriva il blues funky rock di Jaime Dolce, cantante, chitarrista, song writer di New York. Arrivato in Italia per suonare con Davide Van De Sfross, presenta in anteprima alla Cantina il suo secondo album.

Il suo biglietto da visita sono 4 anni di tour continui nei migliori locali di New York. La sua musica elettrizzante trova riferimenti nei Living Colour, Stevie Ray Vaughan, Bob Dylan, Lenny Kravitz. Ha collaborato con gente del calibro di Wilson Pickett, Mick Abrahams, Zucchero. Con lui sul palco Martin Iotti alla basso e Oscar Abelli alla batteria. Inizio ore 21.30. Info e prenotazioni 335-5826060.