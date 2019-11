Alva Noto e Ryuichi Sakamoto in concerto al Valli

REGGIO EMILIA – Il giapponese Ryuichi Sakamoto e il tedesco Alva Noto (Carsten Nicolai) non hanno bisogno di presentazioni. Il loro concerto “Two” chiuderà il festival Aperto martedì 26 novembre, ore 20.30, in un Teatro Municipale Valli che già si annuncia esaurito in ogni ordine di posti. Artisti poliedrici attivi nella musica elettronica, nella composizione, produzione ed esecuzione, ciascuno come solista o in progetti propri, Sakamoto e Noto hanno lavorato sovente in duo.

Una collaborazione che dà vita a soundscape ambientali di suprema eleganza meditativa: risonanze aeree unite a scuri drones si levano in atmosfere acustiche dalle proporzioni variabili e dalle forme sospese. Insieme, per il cinema, hanno composto nel 2015 il soundtrack per Revenant di Alejandro G. Iñárritu, con Leonardo Di Caprio.

“Two” è l’ultima esibizione creata dai due artisti e racchiude perfettamente quello che è il percorso dei due maestri nei loro quindici anni di attività. Una nuova performance di due inarrestabili sperimentatori tra piano e musica elettronica: Sakamoto e Nicolai si divideranno la scena, il primo sperimentando attraverso strumenti come pianoforte o percussioni, ed il secondo applicando un approccio decisamente più elettronico, controllando contemporaneamente le immagini della scenografia, con installazioni video uniche nel suo genere.