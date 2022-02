Alla Cavallerizza le lezioni concerto di Emanuele Ferrari

REGGIO EMILIA – Tornano le lezioni-concerto al pianoforte di Emanuele Ferrari, che sabato 19 febbraio (ore 18) al Teatro Cavallerizza riprende il suo dialogo con gli spettatori appassionati e interessati alle sue narrazioni, in grado di unire musica, poesia, recitazione.

Emanuele Ferrari, in questa sua lezione ci introduce a “L’infanzia perduta: Debussy” (Children’s Corner: Serenade for the doll e Golliwogg’s cake-walk). Per la sua capacità di far sentire le cose senza bisogno di parole, la musica è forse l’arte più vicina all’infanzia. La tenera leggerezza con cui Emanuele Ferrari affronta un tema così delicato, dà ai brani di Debussy un’aura di poesia che li avvicina al Piccolo Principe di Saint-Exupéry.

Uno spettacolo emozionante come un concerto, interessante come una conferenza, coinvolgente come un dramma teatrale. Sul palcoscenico c’è un uomo solo, ma sembrano in tre: Ferrari suona il pianoforte da concertista, racconta e spiega da musicologo, si muove e incanta il pubblico da attore. Non c’è tregua: dal primo istante un pezzo di musica diventa un mondo da ascoltare, abitare, capire e gustare come non avremmo mai sperato di fare.

Ferrari suona, canta, spiega, interroga e provoca il pubblico, recita poesie, cita con naturalezza i pittori, i filosofi, i letterati, e tutto diventa improvvisamente facile. Presentata così, la musica “classica” è divertente, sconcertante, piena di imprevisti, di paradossi e conti che non tornano. Apre finestre su mondi che ci invitano a pensare, conoscere e farci sorprendere.